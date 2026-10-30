Mincomercio realizó cuestionamientos a contratación de Fontur en Gobierno Petro

En medio de la inauguración de los primeros dos kilómetros del Malecón del Mar en Cartagena, el Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, reveló graves denuncias sobre el manejo de la contratación en Fontur, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El titular de la cartera, cuestionó públicamente la rapidez en la que se suscribieron contratos, y el monto que superó los 100 mil millones de pesos, que según él, hubieran tenido una utilidad en otros proyectos más representativos para los territorios.

“También hay que hablar de lo que encontramos en Fontur, señor presidente, a las denuncias ya reportadas en el libro de la verdad, hay que sumar un adicional que ya está presentado ante la fiscalía. Durante los cuatro días anteriores, escúchenlo bien, a la entrada en vigor de la ley de garantías, se suscribieron en Fontur 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos, más de 100.000 millones de pesos se concentraron en solo dos días presidente”, dijo Gómez.

Así mismo, el alto funcionario agregó que las cifras presentadas en la anterior administración fueron “infladas”, y que en 2024 encontraron que hubo 300 mil visitantes menos en el país, de los que reportó el entonces Gobierno.

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