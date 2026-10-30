Festival de Teatro Comfama San Ignacio comienza este 31 de octubre con 28 obras de 11 países

Medellín, Antioquia

Medellín se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio, que comenzará este sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre de 2026. En su novena edición, el encuentro reunirá 28 obras de 11 países en 11 escenarios del centro de la ciudad.

Bajo el tema “Estar juntos: ¿cómo construimos lo común?”, el festival propone una reflexión sobre asuntos como la memoria, la salud mental, la identidad, la migración y las infancias. Para ello, contará con diferentes lenguajes teatrales, desde el teatro de texto y el teatro físico hasta las propuestas de objetos y el circo contemporáneo.

Una de las novedades de esta edición será la presencia de ocho adaptaciones literarias que llevarán al escenario historias reconocidas de la literatura. Entre ellas se encuentran Lo que no tiene nombre, de La Congregación Teatro (Colombia), inspirada en el libro de Piedad Bonnett, entre otras.

Teatro para públicos de todas las edades

La programación estará integrada por 26 obras de sala y dos propuestas de calle. Las funciones se distribuirán en espacios como el Patio Teatro y La Capilla del Claustro Comfama San Ignacio, el Teatro Universitario Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y los teatros Comfama Alfonso Restrepo Moreno y Pablo Tobón Uribe.

Además de las propuestas para el público adulto, el festival tendrá una programación dirigida a familias con hijos, con obras que permitirán acercar a niños y jóvenes al teatro y compartir experiencias culturales. La agenda también contempla talleres y conversatorios para ampliar la experiencia de los asistentes y propiciar espacios de aprendizaje alrededor de las artes escénicas.

“Este año llegamos a la novena edición de este festival que está en el corazón de muchos de los espectadores: algunos habituales y otros, muchos otros, que se han ido sumando con el pasar de los años”, afirmó Andrés Valencia, responsable de Cultura en Comfama.

Gracias al sistema de compensación familiar, las entradas por función tienen precios desde los $11.500 para afiliados de categoría A que devengan hasta dos salarios mínimos. Las boletas están disponibles a través de La Tiquetera, en el sitio web oficial del festiva.