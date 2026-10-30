INVIMA alerta sobre falsificación de productos Oreo en temporada de Halloween

ACTUALIDAD

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) dio a conocer ocho características para identificar productos fraudulentos comercializados como “OREO-Trozos de galleta medianos”, “OREO-Trozos de galleta pequeños” y “OREO-Pequeña”.

La advertencia se produjo tras una notificación de MONDELEZ COLOMBIA S.A.S., empresa importadora de estos productos como Bubbaloo, Ritz, Chiclets y Club Social, que manifestó no reconocer las presentaciones fraudulentas que están circulando en el mercado.

Entre las principales diferencias frente a los productos originales se encuentran:

Empaque: el original viene en material laminado metalizado y presentación de 4 kg, mientras que el fraudulento utiliza bolsas plásticas blancas de 6 kg. Etiquetado: el producto falsificado tiene una etiqueta sobrepuesta con información nutricional, código de barras, bandera de Colombia y una franja azul. Información del fabricante: el empaque fraudulento no identifica al importador, carece de notificación sanitaria y no incluye teléfono de atención al consumidor. Sellos de advertencia: no presenta los octágonos de exceso de sodio, azúcares y grasas saturadas que sí aparecen en el original. Ingredientes y alérgenos: no contiene la lista completa de ingredientes ni declara los alérgenos. Información nutricional: presenta tablas con dos columnas, mientras que el producto original tiene tres. Identificación del lote: no cuenta con un sistema de marcación que permita identificar el lote y la fecha de vencimiento. Color: el producto falsificado tiene una tonalidad más clara que la galleta original, que presenta un color café oscuro.

Estas diferencias permiten reconocer las presentaciones fraudulentas y evitar confundirlas con los productos legítimos.