Investigadores de la UPTC Duitama diseñó vehículo para recolectar muestras de agua y hacer análisis

Esta nueva patente de invención integra cuatro sistemas, el de posicionamiento, potencia, control y alimentación solar, en un vehículo de navegación superficial no tripulado que fue lograda por el Grupo de Investigación en Energías y Nuevas Tecnologías, GENTE, de la Facultad Seccional Duitama.

Wilman Alonso Pineda Muñoz, director del Grupo de investigación del Programa de Ingeniería Electromecánica destacó que este trabajo es producto de su investigación doctoral que cursó en la Universidad de Los Andes, donde se diseñó un controlador predictivo para navegación del vehículo Guanay, del grupo de investigación SARTI, en la Universidad Politécnica de Cataluña.

«...Trabajé en un vehículo submarino cuando volví a Colombia, llegué con la idea de seguir trabajando en esta área...».

El vehículo es programado para ejecutar misiones de manera completamente autónoma, sin necesidad de un control remoto ni de operador humano. Esta capacidad facilita la realización de recorridos planificados para realizar actividades de muestreo en puntos específicos, con el fin de lograr monitorear y diagnosticar las condiciones de salud ecológica de los cuerpos de agua dulce que se quieran analizar.

Este proyecto se encuentra en fase temprana y llevó cuatro años el proceso de consecución de la patente con la que buscan financiamiento y apoyo empresarial para avanzar y comercializar el vehículo que actualmente no cuenta con sistema de evasión de obstáculos, lo que limita su seguridad frente a otras embarcaciones.

«...Queremos estudiar, por ejemplo, un sistema de evasión de obstáculos, en este momento el vehículo no lo hace, de manera que si se encuentra con una embarcación no va a poder evadirle y esto puede ocasionar un accidente...», explicó Pineda, quien reiteró la necesidad de inyectar más recursos, los cuales esperan conseguir a través de convocatorias o apoyos de empresas, para que se pueda hacer un desarrollo más grande y poder comercializarlo.

El proyecto ha contado desde su inicio con el apoyo de varios investigadores, sin embargo, fueron Oscar Humberto Sierra Herrera, docente e investigador del Grupo de Investigación en Ingeniería Electrónica, I2C, de la Facultad de Ingeniería y del grupo DPS de Sogamoso, y Mario Eduardo González Niño, ingeniero Electrónico, integrante del Grupo de Investigación en Procesamiento de Señales, DSP, de la Facultad Seccional Sogamoso, quienes se unieron para dar un impulso a esta iniciativa.

Sierra Herrera participó desarrollando el sistema de navegación autónoma, que integra GPS, brújula digital y algoritmos de posicionamiento, el cual se probó exitosamente en el Lago Sochagota en Paipa. «...Actualmente, con la estudiante de pregrado Scarlett Castañeda, se está trasladando el prototipo a un circuito impreso para elevar el nivel de desarrollo (TRL)...», manifestó Sierra Herrera, quien contó que, durante las pruebas, el equipo enfrentó fallas que requirieron intervención humana, como seguir el prototipo para evitar que se perdiera.

Por su parte, Mario González, apoyó el desarrollo de otros sistemas que tiene la patente.

«...Un sistema es el de posicionamiento, el cual nos permite saber dónde se encuentra el vehículo, en caso de que esté aguas afuera. De esta manera también podemos ingresar las coordenadas para que el vehículo haga las misiones que se quieren realizar, que vaya a los puntos donde se necesita tomar las muestras de agua...».

Agregó que el sistema de potencia garantiza que el vehículo siempre esté alimentado (mantenga energía eléctrica); el sistema de control permite controlar la velocidad; y el sistema de alimentación, facilita tomar la energía solar del ambiente para poder alimentar las baterías. «...Esperamos que este proyecto sea utilizado por toda la comunidad en general, por los biólogos para poder analizar las muestras y los cuerpos de agua de nuestra región y contribuir con todo el tema ambiental de nuestra región...», destacó Mario González.

Lo que sigue es la incorporación de estrategias de percepción del entorno, la planificación dinámica de las misiones y el control reactivo, que permitirá fortalecer la autonomía del vehículo y ampliar sus posibilidades de aplicación en diferentes áreas como monitoreo ambiental, recreación náutica, aplicaciones militares, operaciones de rescate, entre otras.