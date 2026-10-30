Familias de paraatletas del Tolima rechazan presunta exclusión de clasificatorias en Medellín

Medellín

Un grupo de siete paraatletas con discapacidad intelectual de la delegación del Tolima denuncias haber sido excluido de las competencias clasificatorias a los Juegos Paranacionales, llevadas a cabo en el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque en Medellín. Las familias de los deportistas señalaron que los jóvenes fueron retirados de las listas a última hora bajo el argumento de una supuesta falta de documentación legal.

Los afectados indicaron que arribaron a la ciudad el pasado 26 de octubre y cumplieron con todos los procesos de revisión, evaluaciones psicológicas y entrenamientos reglamentarios. Los deportistas pertenecen al club Nuevos Horizontes de Ibagué, el cual cuenta con el aval de la federación deportiva del Tolima (Indeportes Tolima) para participar en este tipo de certámenes de alto rendimiento.

Inconformidad por falta de respuestas institucionales

Los familiares manifestaron su descontento tras esperar más de cinco horas en las instalaciones deportivas sin recibir una explicación formal ni un documento que justificara la decisión por parte de la organización. Denunciaron que la notificación se realizó mediante una simple imagen enviada por mensajería instantánea, impidiendo la revisión de los expedientes que ya habían sido aprobados previamente.

Ante la situación uno de los argumentos que se le habría dado a la delegación sobre la exclusión, es que estos deportistas no pertenecian a una liga deportiva para personas con algún tipo de discapacidad. Frente estas acusaciones, los acudientes señalaron que no existen ligas de discapacidad cognitiva en el departamento, por lo que los atletas compiten bajo el respaldo directo del club autorizado. Las familias destacaron el esfuerzo logístico y económico que implica trasladarse a Medellín para este proceso competitivo, el cual se ve truncado por lo que califican como una vulneración al derecho a la participación de los deportistas.

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Acciones legales y llamado a la veeduría deportiva

Los comités de apoyo y los padres de familia anunciaron que instaurarán acciones legales y demandas para apelar la decisión que margina a los deportistas de las justas paranacionales. Consideran que la medida carece de fundamentos claros y afecta directamente el proyecto deportivo y de inclusión de los jóvenes competidores.

Por su parte, los dolientes exigen a las entidades organizadoras mayor claridad y transparencia en los filtros de habilitación. La comunidad deportiva espera que se revise el caso de manera urgente para que los atletas del Tolima recuperen su cupo y puedan competir en las siguientes fases del proceso clasificatorio.