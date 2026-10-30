Familia pide a Nueva EPS garantizar medicamentos para joven con esquizofrenia en Quindío

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Una familia del municipio de Quimbaya, Quindío, hace un llamado urgente a la Nueva EPS para que garantice la entrega de los medicamentos psiquiátricos que requiere Mateo, un joven de 24 años diagnosticado con esquizofrenia, quien, según denuncia su madre, lleva varios días sin recibir el tratamiento formulado.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el joven ha estado hospitalizado en dos oportunidades en el Hospital Mental de Filandia y recientemente permaneció cerca de un mes internado. Sin embargo, después de recibir el alta médica, se habría presentado una nueva dificultad: la familia no ha podido acceder a los medicamentos, pese a que, asegura, estos ya cuentan con autorización de la EPS.

La situación genera preocupación entre sus familiares, quienes advierten que Mateo presenta nuevamente síntomas psicóticos, episodios de agresividad y pensamientos intrusivos. Su abuela, con quien vive en Quimbaya, también estaría expuesta a situaciones de riesgo.

“Él tiene que estar medicado, tiene que tener sus pastillas y su tratamiento. Pero va a reclamarlas y le dicen que no hay. Son medicamentos costosos que nosotros no podemos comprar”, manifestó su madre.

Según el relato, la familia acudió recientemente al Hospital Mental de Armenia para buscar una solución, pero allí les habrían informado sobre dificultades de disponibilidad de los medicamentos y les pidieron esperar.

Piden continuidad en el tratamiento

La madre también cuestiona la falta de seguimiento especializado después de la hospitalización y asegura que ha intentado comunicarse con el psiquiatra que atendió a su hijo, sin conseguir una respuesta.

Adicionalmente, señala que durante una consulta particular les plantearon la posibilidad de evaluar un tratamiento inyectable de larga duración, como alternativa para evitar que Mateo tenga que depender de la toma diaria de medicamentos. Esta posibilidad, según explica, ya había sido mencionada durante una consulta anterior, pero todavía no se ha concretado una decisión médica.

La familia considera que la continuidad de los tratamientos psiquiátricos es fundamental para evitar recaídas y nuevas hospitalizaciones, además indica que no cuenta con los recursos económicos para comprar los medicamentos de manera particular y que necesita una respuesta efectiva de la EPS.