Empleo Fest 2026 llega con más de 20.000 vacantes para el mercado laboral de la ciudad de Medellín. Foto: Empleo Fest.

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín está lista para una nueva edición de Empleo Fest 2026 el próximo jueves 12 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en los pabellones Blanco y Azul de Plaza Mayor. La iniciativa nace con el propósito de conectar con oportunidades reales de empleo y crecimiento profesional.

“Tendremos más de 20.000 vacantes, acompañamiento en la inserción laboral y demás servicios de las diversas bolsas de empleo. En esta jornada contaremos con empresas, talento e instituciones educativas para acercar a más personas a las oportunidades laborales que buscan. ”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico, Maria Fernanda Galeano Rojo.

La jornada proyecta superar las cifras del año pasado cuando se convocaron más de 10.000 personas y cientos de empresas en torno a un propósito común: acercar las necesidades del mercado laboral a las capacidades, aspiraciones y experiencias de las personas.

Empleo Fest promueve la articulación entre empresas para impulsar la empleabilidad y el desarrollo económico

Para las empresas participantes, Empleo Fest representa una oportunidad para identificar perfiles diversos, acercarse a nuevos talentos, fortalecer su marca empleadora y conocer las expectativas y capacidades de quienes buscan oportunidades de desarrollo profesional.

“Una de las variables del desarrollo empresarial que es muy importante hoy es la brecha que hay entre el recurso humano que se está necesitando y el recurso humano que se está ofreciendo”, señaló el vicepresidente de desarrollo empresarial y competitividad de Cámara de Comercio, Fredy Pulgarín Sierra.

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Durante el evento habrá atención especializada para personas con discapacidad y talento sénior. Así como oportunidades en roles técnicos y estratégicos, ciencia, tecnología e innovación (CTI), un espacio destacado para empresas que ofrecen vacantes de primer empleo enfocado en jóvenes y empleos verdes.

Los asistentes podrán acceder a una ruta de preparación y acompañamiento que incluye oferta académica, mentorías de vida, entrevistas en vivo. Se invita a la ciudadanía a participar en esta apuesta colectiva por el talento, la conexión de oportunidades y la transformación laboral.