El TAS dio la razón a Rusia y le permitirá competir en los Mundiales de hockey hielo de 2027

Team members, consisting of Ukrainian military veterans, athletes, and enthusiasts, participate in a para ice hockey training organized by the Ukrainian Para Ice Hockey Federation at the ATEK Ice Arena in Kyiv on November 19, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. Para hockey, or sledge hockey, is an adaptive form of hockey in which players � bearing amputations or lower limb impairments � move across the ice on special sleds called sledges. Such training helps to build a community around inclusive sports, which promotes the rehabilitation and social adaptation of veterans, and is also a step towards creating a permanent national para hockey league and forming a Ukrainian national team for this sport. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP) / TETIANA DZHAFAROVA

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha dado la razón a Rusia en su litigio con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, en sus siglas en inglés) al revocar la prohibición de que su selección nacional pudiera participar en los diferentes Mundiales previstos en 2027 en categoría masculina y femenina.

El TAS señala en su dictamen que los motivos de seguridad alegados por la IIHF para excluir a las selecciones rusas “carecen de pruebas suficientes”, por lo que procede estimar el recurso de su federación (RIHF), informa la entidad con sede en Lausana (Suiza) en un comunicado.

“A la luz de la normativa aplicable de la IIHF, solo las preocupaciones de seguridad fundadas pueden prevalecer sobre la participación de atletas de una nacionalidad determinada en las competiciones”, alega el TAS en su resolución, dictada por el panel conformado por el italiano Giulio Palermo, el egipcio Ismail Selim y el británico Mark Hovell.

El pronunciamiento del organismo de arbitraje habilita a Rusia a participar en 2027 en el Mundial absoluto masculino, previsto en Alemania del 14 al 30 de mayo, y en el femenino, que será en Canadá en noviembre.

También competirá en el Mundial júnior de Canadá, que comenzará el próximo 26 de diciembre, y en los sub-18, femenino y masculino, programados en República Checa en enero y en Estados Unidos, en abril, respectivamente.

El pulso entre la IIHF y Rusia se abrió a los pocos meses de que estallara la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

En enero de este año, la directiva de la federación internacional reafirmó su negativa a la participación de los equipos rusos en sus competiciones, lo que llevó a la RIHF a presentar un recurso ante la Junta Disciplinaria de la IIHF, que le dio la razón.

El Consejo de la Federación volvió a evaluar el caso y reiteró su prohibición, lo que llevó a la parte rusa a trasladar el litigio al TAS.

El del hockey sobre hielo es uno de los numerosos casos abordados por el tribunal con sede en Lausana en los últimos dos años en relación con el veto a la participación de Rusia en competiciones de distintos deportes.

El TAS recuerda que estos procedimientos han de evaluarse por separado en función de cada federación internacional y que solo se pueden “acumular las apelaciones relativas al mismo deporte o decisión”, explica en su comunicado.

Entre los asuntos que tiene pendientes de resolver, está el pleito entre Rusia y World Athletics, la federación internacional de atletismo, y el recurso que Ucrania presentó a la decisión adoptada el pasado mes de julio por el Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar el veto al Comité Olímpico de Rusia de forma provisional.