Desde la Secretaría de Salud, la Alcaldía de Medellín realizó una serie de medidas para Halloween. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Con motivo de la celebración de Halloween, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Salud, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y Buen Comienzo, hicieron un llamado a las familias para disfrutar esta fecha con responsabilidad y adoptar medidas que permitan prevenir accidentes y proteger el bienestar de los menores.

Una de las principales recomendaciones está relacionada con el consumo de dulces. Antes de permitir que niñas y niños los consuman, los adultos deben verificar que los empaques estén sellados, en buen estado y dentro de la fecha de vencimiento. Los productos que estén abiertos, deteriorados o sean de procedencia desconocida deben desecharse.

También es importante revisar los ingredientes para identificar posibles alérgenos y evitar golosinas o elementos que puedan representar un riesgo de asfixia. Además, se recomienda ofrecer agua y alimentos a los menores antes de salir a pedir dulces, con el propósito de moderar su consumo durante los recorridos.

Seguridad durante los recorridos

La Administración Distrital recordó que niñas y niños deben estar siempre acompañados por un adulto responsable. Durante los desplazamientos, es necesario caminar por los andenes, cruzar por los pasos peatonales y elegir rutas conocidas y bien iluminadas.

Asimismo, se aconseja establecer un punto de encuentro en caso de que alguien se extravíe y enseñar a los niños mayores información básica de contacto para facilitar su identificación y ubicación.

En cuanto a los disfraces, estos deben ser cómodos, permitir una buena visibilidad y facilitar el movimiento. Se recomienda incorporar elementos reflectivos o linternas para los recorridos nocturnos, evitar accesorios rígidos o puntiagudos y utilizar maquillaje diseñado especialmente para población infantil.

Prevención de accidentes en casa

Las medidas de seguridad también deben aplicarse en los hogares. Para evitar incendios, se recomienda no ubicar velas encendidas cerca de materiales inflamables, preferir luces LED para las decoraciones y evitar sobrecargar los tomacorrientes.

Por otra parte, al regresar de las actividades de Halloween, especialmente cuando se trata de los más pequeños, es importante dedicar entre 20 y 30 minutos para retomar la rutina de descanso. Actividades tranquilas como bañarse, cepillarse los dientes y leer un cuento pueden facilitar la transición hacia la hora de dormir.

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Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier incidente o situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123, disponible las 24 horas.