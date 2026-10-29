SIC multó con $12.845 millones por contratación de Metroparques y Área Metropolitana en era Quintero

Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por $12.845 millones, por presuntas irregularidades en procesos de contratación relacionados con Metroparques y el Área Metropolitana, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

En la decisión, la SIC declaró responsables a cinco personas jurídicas por infringir el régimen de protección de la libre competencia económica, sancionando a Metroparques E.I.C.E., el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Comercializadora JPino S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a través de sus redes sociales, asegurando que la decisión respalda las denuncias realizadas por su administración sobre presuntas irregularidades en la contratación pública durante el gobierno de Daniel Quintero.

Gutiérrez calificó los hechos como parte de lo que denominó un cartel de la contratación y aseguró que se habría creado una estructura para beneficiar a contratistas con recursos públicos.

“Eso fue lo que denunciamos desde el primer día. Y las investigaciones siguen demostrando la magnitud del saqueo que le hicieron a Medellín. Que Colombia entera lo sepa. Esto no fue un hecho aislado. Fue una estructura criminal”, señaló en la publicación el alcalde.

El mandatario local indicó que continuará las acciones para lograr la recuperación de los recursos públicos que presuntamente se habrían perdido mediante las irregularidades contractuales investigadas.

Así habría operado el esquema de contratación

La decisión se conoce después de que la Delegatura para la Protección de la Competencia revelara un informe sobre un presunto esquema de cartelización y direccionamiento de contratos que habría permitido favorecer a determinados contratistas mediante la utilización de convenios interadministrativos.

De acuerdo con el informe fechado el 2 de septiembre, el esquema habría limitado la libre competencia económica y generado un detrimento cercano a $1.368 millones.

Según el hallazgo, las entidades y personas investigadas habrían estructurado y ejecutado un mecanismo para restringir la competencia en la contratación de bienes y servicios destinados al Parque de las Aguas.