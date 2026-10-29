REVOO, el gigante de motos eléctricas que busca conquistar Expo2Ruedas 2026 con descuentos y premios

Colombia

A las 5:30 de la mañana, Bogotá comienza a moverse. Miles y miles de colombianos salen cada día a trabajar: el domiciliario que inicia su jornada, la enfermera que recorre la ciudad y la mamá que deja a sus hijos en el colegio antes de ir a la oficina. Aunque sus destinos son diferentes, todos se enfrentan a una misma pregunta: ¿cuánto cuesta desplazarse cada día?

REVOO, una empresa tecnológica especializada en la movilidad eléctrica, responde esta pregunta con una propuesta de motos eléctricas que no solo combina tecnología y agilidad, sino también ahorro para los largos desplazamientos en las grandes ciudades de Colombia. Bajo el lema “Siempre hay más por recorrer”, la marca invita a descubrir nuevas alternativas para moverse por la ciudad, además de reducir la dependencia de la gasolina y disfrutar de una experiencia de conducción segura.

La empresa apuesta por la movilidad eléctrica inteligente como una alternativa para quienes buscan optimizar sus recorridos con cuatro pilares:

Movilidad: Motos eléctricas ágiles y prácticas, diseñadas para acompañar a los colombianos en sus recorridos diarios, desde el trabajo hasta el regreso a casa.

Ahorro: Una alternativa a la gasolina que permite reducir los gastos de transporte y el mantenimiento asociado a los motores de combustión.

Medio ambiente: Cero emisiones directas y menos ruido, para contribuir a una movilidad urbana más sostenible.

Calidad: Baterías de litio o grafeno, según el modelo, junto con asesoría, garantía y repuestos a través de su red de tiendas.https://www.instagram.com/revoo.colombia?psln=ZWtsNmdvMTY5bXR4

“REVOO no viene a cambiar esa fuerza. Viene a acompañarla, con una moto que cuida el bolsillo, respeta el planeta y devuelve tiempo para lo que de verdad importa”

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, los visitantes de Expo2Ruedas en Corferias, podrán conocer los modelos de REVOO en el stand 423A del pabellón 4. Además de explorar el portafolio, los asistentes también podrán probar las motos en la pista, recibir asesoría directa, registrarse para participar en la rifa de una moto eléctrica Y06 y en el sorteo de seis celulares.

¿Cuánto cuestan las motos eléctricas REVOO y qué modelos ofrece?

Durante Expo2Ruedas, los asistentes podrán conocer diferentes alternativas de movilidad eléctrica, desde modelos para trayectos cortos hasta opciones que ofrecen mayores velocidades y recorridos.

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¿Dónde comprar motos eléctricas REVOO en Colombia?

REVOO cuenta con distribuidores oficiales en diferentes regiones del país, incluidos Bogotá, los Llanos Orientales, Santander, la Costa Caribe, la Zona Cafetera, el Centro y el Sur de Colombia. A través de sus puntos de atención, la marca ofrece su portafolio de motos eléctricas, asesoría comercial y servicio posventa.https://www.tiktok.com/@revoo.colombia?_r=1&_t=ZS-9AxdK15AO5H

Un gigante que llegó para quedarse

Respaldada por Transsion Holdings, REVOO hace parte del grupo tecnológico detrás de marcas como TECNO, Infinix e itel, nació en 2023 con el propósito de acercar la movilidad eléctrica a más personas. Hoy tiene presencia en más de 10 países y continúa expandiéndose en Colombia, donde cuenta con presencia comercial en 13 departamentos y 11 tiendas en Bogotá. Antes de llegar al mercado colombiano, sus motos fueron sometidas a pruebas en las exigentes vías de África Oriental, con trayectos largos y condiciones de uso intensivo, como parte de su proceso de desarrollo.Conozca más sobre REVOO a través de sus redes sociales en Instagram y TikTok. También puede recibir atención personalizada a través de la línea de WhatsApp Ventas: +57 322 694 0336, o visitar su página web oficial: www.revoo-ev.com/co.