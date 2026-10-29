Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal en la Plaza de Variedades

La agenda de las Fiestas de la Independencia continúa este viernes 30 de octubre con un nuevo capítulo de brillo, color y desborde de cultura. La cita para los cartageneros y visitantes es en la Plaza de Variedades, escenario que albergará la esperada Noche de Tradición Festiva y Traje Artesanal.

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Durante la velada, las 40 candidatas al Reinado de la Independencia desfilan con creaciones diseñadas por talentos locales que transforman los símbolos e historia cartagenera en piezas de arte. Además, la jornada cuenta con una nómina musical de primer nivel encabezada por la salsa de Danny Daniel y el talento de Héctor Nazza.

“Nuestras candidatas son las verdaderas embajadoras de esta celebración, y la Noche de Tradición Festiva es uno de los momentos más especiales porque se convierte en la gran plataforma para visibilizar no solo la belleza de la mujer cartagenera, sino el talento indiscutible de nuestros artesanos y diseñadores”, destaca Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Por su parte, Shirley Tuñón, Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), resalta el valor patrimonial de esta jornada: “Las Fiestas de la Independencia son nuestro gran activo cultural y el escenario natural para revalorizar nuestras tradiciones. Esta noche en la Plaza de Variedades unimos el arte de la confección artesanal con la música de Danny Daniel y Héctor Nazza para que cartageneros y turistas vivan una experiencia inolvidable”.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, el IPCC, Corpoturismo y la Gerencia de Fiestas invitan a toda la ciudadanía a disfrutar en paz y con alegría de este encuentro con nuestra identidad.