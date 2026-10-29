Medellín abre 832 nuevos cupos de créditos condonables para estudiar una carrera universitaria

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria de los Fondos Sapiencia para ofrecer 832 cupos de créditos condonables destinados a programas de pregrado durante el período académico 2027-1.

La iniciativa busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior de los habitantes de la ciudad. Las inscripciones estarán disponibles desde el jueves 29 de octubre hasta el jueves 19 de noviembre de 2026, al mediodía.

En esta nueva apertura se habilitarán 832 cupos, de los cuales, 136 cupos financiados con recursos ordinarios del Distrito y 696 cupos asignados mediante recursos de Presupuesto Participativo. A la fecha, se registran 3.685 personas beneficiadas, frente a una meta inicial de 2.600.

Para participar, los aspirantes deberán haber nacido en Medellín o acreditar residencia en la ciudad durante los últimos tres años. La oferta también contempla una línea especial para integrantes activos del Consejo Distrital de Juventud (CDJ).

Sapiencia destaca el impacto de los apoyos educativos

Los Fondos Sapiencia han permitido que estudiantes de Medellín avancen en su formación académica y amplíen sus oportunidades profesionales. De acuerdo con las cifras presentadas por la entidad, la actual Administración Distrital alcanzó el 100 % de la meta del cuatrienio en la entrega de becas y créditos condonables.

“Superar nuestras metas en este cuatrienio nos confirma que cuando invertimos con transparencia y convicción en la educación”, señaló Laura Sepúlveda Marín, directora encargada de Sapiencia.

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La convocatoria también es una oportunidad para que quienes ya cuentan con un beneficio de los Fondos Sapiencia adelanten la renovación correspondiente al período académico 2027-1.

La entidad invita a los aspirantes y beneficiarios actuales a revisar las fechas, verificar los requisitos y completar el proceso dentro del plazo establecido. El plazo para inscribirse vence el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 12:00 del mediodía.