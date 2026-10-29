Cabildo Mayor abre convocatoria para participar de la elección de su representante. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín invita a las personas mayores de 50 años a participar en las elecciones del Cabildo Mayor. Un espacio de representación ciudadana que permite visibilizar las necesidades y propuestas de esta población ante la Administración Distrital.

El proceso contempla dos momentos clave: la inscripción de candidatos, que estará abierta del 28 de octubre al 9 de noviembre. Y las jornadas de inscripción de votantes, programadas exclusivamente para el 29 de octubre y el 9 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las elecciones se llevarán a cabo el 25 de noviembre de 2026 y permitirán elegir a los 25 integrantes del Cabildo Mayor para el periodo 2027-2031.

Requisitos para postularse como cabildante

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Las personas interesadas en representar a sus comunidades deberán tener más de 50 años, al menos 2 años de residencia, no registrar antecedentes penales, presentar una propuesta de trabajo, participar en procesos de aprendizaje y contar con disponibilidad para cumplir las responsabilidades.

“Este es un espacio para que las personas mayores puedan llevar sus necesidades y propuestas a la Alcaldía de Medellín”, señaló Diana Carmona, secretaria de Inclusión Social y Familia.

La documentación para postularse como candidato debe entregarse presencialmente en la sede del Equipo de Personas Mayores - Amautta. Para quienes deseen votar, las jornadas de inscripción están dirigidas a las personas mayores que no hacen parte de los Clubes de Vida, Centros Vida u otros modelos de asistencia de la Alcaldía de Medellín.

Alba Lucía Giraldo, integrante del Club de Vida Mi Segundo Hogar, del barrio Belén, destacó la importancia de este proceso: “El objetivo es que el Cabildo Mayor nos haga visibles ante la Alcaldía de Medellín en temas de recreación, cultura y todo lo que nos ofrece”.

El Cabildo Mayor es una instancia de participación ciudadana reglamentada por el Decreto 1256 de 2008 e integrada por representantes de los sectores de la población mayor. Quienes resulten elegidos serán voceros de las necesidades, propuestas e iniciativas de sus comunidades ante la Administración Distrital.