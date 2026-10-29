Más recursos para las ligas deportivas en el presupuesto de 2027 de Bolívar

Durante la socialización del presupuesto de 2027 del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (IDERBOL), ante la Asamblea Departamental, el diputado Zaith Adechine planteó la necesidad de incorporar al presupuesto recursos provenientes de la estampilla Prodeporte, para fortalecer el respaldo económico a las ligas deportivas del departamento.

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Adechine puso sobre la mesa la situación de un remanente cercano a los $8.000 millones que, según expuso durante la sesión, estaría pendiente de incorporación presupuestal, y propuso que estos recursos sean destinados al fortalecimiento de las ligas deportivas, con el propósito de fortalecer los procesos deportivos y ampliar las oportunidades de los atletas bolivarenses.

“Yo sí quiero que se comprometa en la Asamblea con que esa plata sea para los apoyos a las ligas”, expresó Adechine durante su intervención.

Por su parte, el diputado Juan Mejía señaló que Bolívar cuenta con 33 ligas deportivas que agrupan cerca de 40.000 deportistas, una población que requiere acompañamiento para construir su futuro y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

A su turno, el diputado Víctor Mendoza insistió en que la inversión deportiva debe orientarse hacia programas y actividades que generen un impacto social directo en las comunidades.

Mendoza puso como ejemplo las actividades de boxeo desarrolladas en sectores como La Boquilla, donde los eventos deportivos contribuyen a motivar a niños, jóvenes y padres de familia a vincularse a la práctica deportiva.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de que los recursos adicionales que se incorporen al presupuesto de 2027 prioricen el fortalecimiento de IDERBOL y el apoyo económico a las ligas deportivas de Bolívar.

Las intervenciones pusieron sobre la mesa la importancia de continuar fortaleciendo la inversión deportiva en Bolívar.

En este contexto, la propuesta de Adechine busca que los recursos que puedan incorporarse al presupuesto de 2027 se conviertan en una oportunidad para respaldar a las ligas y contribuir al trabajo que desarrolla IDERBOL en favor del deporte departamental.