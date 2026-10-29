Más de 300 bailarines y 35 obras se tomarán los teatros de Medellín en los 10 años de Danzamed

Medellín

Bajo el lema “Memoria en movimiento”, Medellín conmemorará los 10 años de Danzamed con una agenda de 35 presentaciones artísticas. Del martes 17 al domingo 22 de noviembre, ciudadanos y visitantes podrán acceder con entrada libre a escenarios como el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

El festival reunirá a más de 300 artistas, incluyendo a 60 bailarines internacionales de China, México, Venezuela y Argentina, así como delegaciones de Cereté, Bogotá y Cali. La gala principal se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Teatro Metropolitano.

Impulso al talento local y formación

El encuentro beneficiará a 130 artistas de Medellín a través de 14 propuestas ganadoras de la convocatoria pública, con una inversión de $120 millones. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a la oferta cultural y fomentar la economía creativa de la ciudad.

La agenda académica ofrecerá cuatro residencias artísticas y tres workshops internacionales que capacitarán a cerca de 175 creadores locales. Asimismo, se realizará una jornada especial junto a la Compañía de Danza de China, la Universidad de Antioquia y el Instituto Confucio.

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Inversión y proyecciones del Distrito

Entre 2024 y 2026, la Administración Distrital ha destinado más de $1.592 millones a la Temporada Internacional de Danza. Durante este mismo periodo, más de 390 artistas locales han recibido estímulos para fortalecer su formación y proyección.

La programación completa de los seis días de festival se encuentra disponible en la página web oficial www.medellin.gov.co y en las redes sociales de @cultura.med.