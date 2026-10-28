Gobernación de Antioquia rinde homenaje a 677 mujeres bomberas del departamento

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia rindió homenaje a las mujeres bomberas del departamento durante el primer Encuentro Departamental de Mujeres Bomberas, denominado “Guardianas de la Vida”. Un espacio dedicado a reconocer la labor de quienes trabajan diariamente en la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.

El evento contó con la participación del gobernador Andrés Julián Rendón y reunió a 400 mujeres pertenecientes a 85 cuerpos de bomberos. Actualmente, Antioquia cuenta con 677 bomberas activas en 110 cuerpos de bomberos, una cifra que lo posiciona como el territorio con mayor participación femenina en esta labor en Colombia.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el papel de las mujeres en los organismos de socorro: “Quiero destacar esa leyenda motivadora de este encuentro, porque la vida se encarga de poner a seres maravillosos como las mujeres, precisamente en instituciones donde mejor pueden hacer su tarea”, expresó el mandatario.

Más de $6.449 millones para fortalecer los cuerpos de bomberos

El encuentro también permitió visibilizar las historias de mujeres que han construido una trayectoria de servicio como Petrona Meléndez, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Bagre: “En todos los años que llevo en bomberos, es el primer reconocimiento que nos hace la Gobernación.”, manifestó.

Según la Administración Departamental, se han destinado más de 6.449 millones de pesos al mejoramiento de las condiciones de operación de 58 cuerpos de bomberos voluntarios, mediante la adquisición de equipos, herramientas, vehículos y procesos de capacitación.

Entre las acciones ejecutadas se encuentra la entrega de vehículos cisterna a los municipios de Jericó, San Rafael, Entrerríos, Sopetrán, Titiribí, Puerto Triunfo, San Jerónimo y Barbosa. Durante 2025, la Administración Departamental entregó equipos y herramientas a cuerpos de bomberos voluntarios de 91 municipios.

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La jornada también puso de relieve los avances en la participación femenina dentro de los organismos de socorro y la importancia de continuar promoviendo espacios de reconocimiento, igualdad y fortalecimiento institucional para quienes dedican su vida al servicio de los antioqueños.