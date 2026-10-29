En Cartagena Fenalco pidió derogar arancel del 40% a prendas de vestir
Otro de los planteamientos al Gobierno Nacional estuvo relacionado con la carga tributaria que soportan las tiendas de barrio
Durante la instalación de Góndola 2026 en Cartagena, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, solicitó al Gobierno Nacional derogar el arancel del 40% a las prendas de vestir, revisar las condiciones en las que operan plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein, y eliminar el impuesto que afecta a los tenderos.
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Ante la presencia del vicepresidente, José Manuel Restrepo, del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el dirigente gremial expuso las medidas que, a juicio de FENALCO, se requieren para corregir distorsiones del mercado, aliviar las cargas que enfrenta el comercio y garantizar condiciones de competencia más equitativas.
El vocero de los comerciantes cuestionó el arancel del 40 % a las prendas de vestir, establecido por el Gobierno anterior con el argumento de impulsar la reindustrialización del país. “Esta medida no ha logrado fortalecer la competitividad del sector y por el contrario, ha generado efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivado el contrabando”.
El presidente de FENALCO también insistió en la necesidad de nivelar la cancha frente a plataformas internacionales como Temu y Shein, mediante una revisión de las condiciones en las que operan estos actores y de las reglas que deben cumplir frente a los comerciantes colombianos. “Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, afirmó.
Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la carga tributaria que soportan las tiendas de barrio. Cabal solicitó eliminar el impuesto que afecta a los tenderos y revisar los denominados impuestossaludables,
debido a sus efectos sobre los pequeños negocios, sus márgenes y su sostenibilidad. FENALCO considera prioritario evaluar estasmedidas para evitar que las cargas regulatorias y tributarias comprometan la viabilidad de uno de los segmentos fundamentales del comercio colombiano.
Por su parte, el ministro de Comercio se comprometió a estudiar las solicitudes del gremio en una mesa técnicay a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los planteamientos tributarios. En ese contexto, expresó su disposición a evaluar las medidas vigentes y aﬁrmó: “lo que no sirva ni sume, se deroga sin contemplaciones”.
FENALCO reiteró que la competitividad del comercio requieredecisiones que reduzcan las cargas que afectan a los pequeños negocios y promuevan condiciones equilibradas entre los distintosactores. El gremio insistió en que revisar estas medidas es fundamental para fortalecer la formalidad, proteger el empleo y garantizar la sostenibilidad de los comerciantes colombianos.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.