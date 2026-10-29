En Cartagena Fenalco pidió derogar arancel del 40% a prendas de vestir

Durante la instalación de Góndola 2026 en Cartagena, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, solicitó al Gobierno Nacional derogar el arancel del 40% a las prendas de vestir, revisar las condiciones en las que operan plataformas internacionales de comercio electrónico como Temu y Shein, y eliminar el impuesto que afecta a los tenderos.

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Ante la presencia del vicepresidente, José Manuel Restrepo, del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el dirigente gremial expuso las medidas que, a juicio de FENALCO, se requieren para corregir distorsiones del mercado, aliviar las cargas que enfrenta el comercio y garantizar condiciones de competencia más equitativas.

El vocero de los comerciantes cuestionó el arancel del 40 % a las prendas de vestir, establecido por el Gobierno anterior con el argumento de impulsar la reindustrialización del país. “Esta medida no ha logrado fortalecer la competitividad del sector y por el contrario, ha generado efectos negativos en el mercado del vestuario e incentivado el contrabando”.

El presidente de FENALCO también insistió en la necesidad de nivelar la cancha frente a plataformas internacionales como Temu y Shein, mediante una revisión de las condiciones en las que operan estos actores y de las reglas que deben cumplir frente a los comerciantes colombianos. “Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, afirmó.

Otro de los planteamientos estuvo relacionado con la carga tributaria que soportan las tiendas de barrio. Cabal solicitó eliminar el impuesto que afecta a los tenderos y revisar los denominados impuestossaludables,

debido a sus efectos sobre los pequeños negocios, sus márgenes y su sostenibilidad. FENALCO considera prioritario evaluar estasmedidas para evitar que las cargas regulatorias y tributarias comprometan la viabilidad de uno de los segmentos fundamentales del comercio colombiano.

Por su parte, el ministro de Comercio se comprometió a estudiar las solicitudes del gremio en una mesa técnicay a coordinar con el Ministerio de Hacienda la revisión de los planteamientos tributarios. En ese contexto, expresó su disposición a evaluar las medidas vigentes y aﬁrmó: “lo que no sirva ni sume, se deroga sin contemplaciones”.

FENALCO reiteró que la competitividad del comercio requieredecisiones que reduzcan las cargas que afectan a los pequeños negocios y promuevan condiciones equilibradas entre los distintosactores. El gremio insistió en que revisar estas medidas es fundamental para fortalecer la formalidad, proteger el empleo y garantizar la sostenibilidad de los comerciantes colombianos.