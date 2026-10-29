Distrito mejora respuesta a lluvias y reporta más de 700 toneladas de residuos extraídos en canales

Más de 700 toneladas de material residual han sido extraídas de los canales de Cartagena en el marco de las intervenciones que se ejecutan simultáneamente en 17 sectores de la ciudad, con apoyo de maquinaria amarilla. Estas labores buscan retirar las basuras, sedimento, maleza y otros residuos sólidos que dificultan el flujo del agua, especialmente durante las lluvias.

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Las intervenciones se desarrollan en los siguientes sectores de la ciudad:

Canal Matute, en el barrio Las Palmeras.

Marlinda, en La Boquilla.

Canal Blas de Lezo.

Pontezuela.

Cerros de Albornoz.

Arroz Barato.

Canal Calicanto, en el barrio La Carolina.

Canal Calicanto, a la altura de Parque Heredia.

Canal Calicanto, en San José de los Campanos.

Canal Chiamaría, en el barrio El Pozón.

San Buenaventura.

Canal El Pilón, en el barrio San Fernando.

Canal Santa Clara.

Canal Matagente, en Bayunca.

Canal La Maravilla, en La Guajira.

Canal Amador y Cortés, en Boston.

Policarpa.

Durante los trabajos se evidencia una problemática que persiste: la acumulación de nuevos desechos en calles y canales. Esta situación pone en riesgo los avances de las intervenciones y dificulta el flujo del agua, aumentando la posibilidad de inundaciones en los sectores cercanos.

Ante este panorama, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) hace un llamado a los cartageneros para que eviten arrojar residuos en las calles, canales y espacios públicos, y no conviertan estos lugares en basureros satélite, pues estos residuos van a parar a los canales durante las lluvias.

La disposición inadecuada de las basuras no solo afecta el entorno, sino que también genera graves consecuencias para las comunidades durante las precipitaciones.

Las intervenciones hacen parte de las acciones que adelanta el Distrito para reducir factores de riesgo asociados a las inundaciones.

No obstante, el cuidado de estos espacios requiere también del compromiso ciudadano, evitando arrojar residuos en lugares inadecuados y utilizando los servicios y puntos autorizados para su disposición.