Con un innovador metodo, en Medellín implantan plumas a un gallinazo agredido para que pueda volar
Con el uso de plumas compatibles de animales fallecidos, el CAVR busca restaurar la estabilidad de vuelo del ave mientras avanza su muda natural.
Medellín
El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó un implante de plumas a un gallinazo para devolverle la capacidad de volar. El animal ingresó con las plumas de las alas y la cola cortadas por intervención humana directa, lo que comprometía su supervivencia.
Para el procedimiento se utilizaron plumas compatibles de un banco de conservación recuperado de animales fallecidos. Esta técnica temporal busca restablecer la estabilidad y propulsión del vuelo mientras el individuo completa su proceso de muda natural, el cual puede tardar varios meses.
Recuperación y mitos sobre la fauna silvestre
Actualmente, el gallinazo continúa bajo evaluación del equipo especializado y presenta importantes avances en su rehabilitación. Este caso expone los riesgos que enfrenta la fauna silvestre debido a prejuicios, mitos y supersticiones que incentivan agresiones contra especies incomprendidas.
Más información
Animales como gallinazos, búhos, serpientes y murciélagos cumplen funciones ecosistémicas clave como el control de plagas y la dispersión de semillas. Ante el hallazgo de un ejemplar herido o vulnerable, las autoridades recuerdan que se puede reportar a la línea 304 630 0090.