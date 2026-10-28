“Tendrá sus 8 obras”: Gobierno ratifica $160.000 millones para vías del Oriente antioqueño

Alcaldes del Oriente antioqueño y representantes de la región sostuvieron una reunión en Bogotá con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para definir el futuro de $160.000 millones provenientes de los excedentes de la concesión Devimed. El Ministerio de Transporte confirmó la voluntad de viabilizar 8 proyectos clave de movilidad.

En la mesa de trabajo participaron los mandatarios de Rionegro, El Carmen de Viboral, La Ceja, Guarne y San Vicente Ferrer, además del senador antioqueño Esteban Quintero, acompañados por la Gobernación de Antioquia, Masora, la ANI e Invías. El objetivo central fue establecer una ruta técnica que garantice la conectividad y el progreso regional.

Carrera contra el tiempo antes del 31 de octubre

Las autoridades locales advirtieron sobre la necesidad de definir el mecanismo antes del 31 de octubre, fecha límite previa a la reversión del contrato de concesión. De no concretarse la ruta de ejecución, los recursos pasarían al Fondo de Inversión para la Paz (FIP), destinándose exclusivamente a municipios Pdet y Zomac.

La ministra Elsa Noguera señaló que se trabaja en articular los aspectos normativos e institucionales para evitar que los fondos se redireccionen. “El Oriente antioqueño tendrá las 8 obras estratégicas que reclama. En los próximos días informaremos el mecanismo definitivo”, aseguró la jefa de la cartera vial.

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Proyectos clave para la infraestructura del territorio

Desde la delegación regional se enfatizó que asegurar estos presupuestos es crucial para fortalecer la competitividad territorial y resolver cuellos de botella viales que afectan a diario a la comunidad. Las entidades nacionales se comprometieron a anunciar las herramientas jurídicas en los próximos días.

Entre los proyectos a financiar destacan los intercambios viales de La Somer (Rionegro) y Puerta de Embalses (Marinilla), el acceso a San Vicente Ferrer en El Crucero, cruces peatonales en El Cordobés y San Antonio de Pereira, así como separaciones de vía e intervenciones en La Mosquita, San José y La Cucharita.