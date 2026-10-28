Finaliza el desmonte de la cubierta occidental del Atanasio Girardot

Medellín, Antioquia

El desmonte de la cubierta occidental del estadio Atanasio Girardot llegó a su fin, marcando un nuevo avance en el proyecto de modernización de uno de los principales escenarios deportivos de Medellín. Las labores incluyeron el corte y desmontaje de la losa, las vigas principales, cuatro riostras y ocho codos de la estructura.

De los 2.338 metros cuadrados que conformaban la cubierta, se desmontaron 1.930, mientras que los 408 metros cuadrados restantes corresponden al sector del Puesto de Mando Unificado (PMU). Durante esta fase también se cortaron ocho vigas por completo y otras seis parcialmente, se instalaron 28 platinas de refuerzo y se impermeabilizaron preventivamente 2.449,5 metros cuadrados de la tribuna occidental alta.

Una vez concluidas las intervenciones, se retiró el cerramiento y se despejó la vía de servicio, recuperando este espacio para las personas que practican deporte en el sector. Concluido el desmonte, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) avanza en la preparación del proceso de licitación para las obras de modernización y construcción del tercer nivel del estadio.

El gerente de la EDU, Emiro Valdés López, explicó que la apertura formal de la licitación depende de la culminación del patrimonio autónomo mediante una fiducia, mecanismo previsto para administrar los recursos y garantizar la transparencia de la operación:

“El modelo de operación de la modernización del estadio Atanasio Girardot está diseñado para garantizar la sostenibilidad, viabilidad y rentabilidad del escenario a largo plazo, sin que pierda su carácter público”, señaló Valdés López.

Un estadio con capacidad para más de 60.000 espectadores

La modernización busca ampliar la capacidad del Atanasio Girardot, que pasaría de recibir cerca de 45.000 personas a más de 60.000 espectadores. La intervención contempla la construcción de un tercer nivel y la adecuación de la infraestructura para responder a las necesidades del escenario.

El proyecto se estructuró mediante una Asociación Público-Pública entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la EDU, suscrita el 16 de septiembre. El acuerdo establece las responsabilidades relacionadas con la financiación, modernización, construcción, aprovechamiento, operación y mantenimiento del estadio.

Para su estructuración, se presentaron y debatieron tres proyectos de acuerdo ante el Concejo Distrital, con el propósito de establecer las condiciones jurídicas y técnicas necesarias para su desarrollo. Con la finalización del desmonte de la cubierta occidental, el proyecto entra en una nueva etapa de modernizar el estadio Atanasio Girardot y ampliar su capacidad, manteniendo su carácter 100 % público.