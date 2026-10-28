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28 oct 2026 Actualizado 16:01

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“Sin el apoyo de partidos árabes, nadie será capaz de formar un gobierno en Israel”: Yossi Beilin

Yossi Beilin, parlamentario en el Knesset de Israel y líder del partido de izquierda Meretz, descartó nuevas elecciones por su alto costo y la tensión con Irán

“Sin el apoyo de partidos árabes, nadie será capaz de formar un gobierno en Israel”: Yossi Beilin

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En entrevista con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, el exministro de Justicia israelí e impulsor de los Acuerdos de Oslo, Yossi Beilin, analizó el panorama político y de seguridad del país tras las recientes elecciones legislativas.

Beilin, actual líder del partido de izquierda Meretz, se mostró optimista sobre la posibilidad de que la oposición asuma un nuevo gobierno. Advirtió que la clave de este éxito radica en la inclusión de fuerzas políticas árabes. “Hoy quedó claro que, sin el apoyo de los partidos árabes, nadie será capaz de formar un gobierno, de crear una coalición”, afirmó.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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