Medellín será sede del XIII Festival Pianissimo 2026, que reunirá a cerca de 1.000 pianistas

Medellín, Antioquia

Medellín se prepara para recibir el XIII Festival Pianissimo 2026, un encuentro musical que reunirá a cerca de 1.000 pianistas de 21 países y 50 ciudades de Colombia. El evento será del 12 al 16 de noviembre. Organizado por la Fundación Pianissimo, el evento busca promover la formación musical, el intercambio entre intérpretes y la circulación de la música para piano.

Durante cinco días, el Festival desarrollará una programación artística y pedagógica que contará con 16 categorías de participación. La apuesta, busca generar más espacios de encuentro para pianistas de diferentes procedencias y niveles de formación.

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La organización presenta esta edición como una de las celebraciones del piano más numerosas e incluyentes de las Américas. El festival se interpreta como un proceso de aprendizaje musical para ampliar las oportunidades de participación y visibilidad para los intérpretes.

El XIII Festival Pianissimo se consolida así como un espacio para el intercambio de experiencias, el reconocimiento del talento musical y la promoción de la práctica pianística. La edición tendrá en Medellín el escenario de un encuentro internacional alrededor de este instrumento.

El encuentro musical será realizado en el Teatro Universitario, de la Universidad de Antioquia, con entrada será gratuita. La programación incluirá: Pianissimo a Cuatro Manos, Jóvenes interpretes, Música de Cámara y las diferentes clasificaciones como G8 Y E15. Quienes se encuentren interesados podrán contemplar los horarios en el portal web de Pianissimo.