La estrategia BienEstar articula a 22 aliados sociales que buscan mejorar la seguridad alimentaria

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ha invertido cerca de 1 billón de pesos, provenientes del impuesto vehicular, en la estrategia BienEstar. Una iniciativa que busca disminuir el hambre y mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del departamento.

La jornada también se desarrolló en el marco del Mes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, con una agenda de actividades que ha convocado a más de 2.600 personas en instituciones educativas, parques, empresas y organizaciones sociales de Antioquia. Durante el evento se realizó el segundo simposio Conversaciones que Nutren: una ruta hacia el BienEstar.

Según el gobernador, la lucha contra el hambre se ha convertido en uno de los ejes de la política social de su administración. El mandatario destacó: “Entre 2023 y 2026, el recaudo del impuesto vehicular aumentó un 60 %, lo que ha contribuido a financiar iniciativas de mejora a las condiciones de vida.

De acuerdo con la más reciente Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo, la inseguridad alimentaria moderada y severa disminuyó del 37,9 % en 2023 al 25 % en 2026. La administración departamental señaló que cerca de 900.000 personas, correspondientes a 329.000 hogares, mejoraron sus condiciones de seguridad alimentaria.

Programas para atender a la población vulnerable

La estrategia BienEstar reúne diferentes iniciativas para ampliar el acceso a los alimentos y fortalecer las condiciones de vida de las comunidades. Entre ellas se encuentra Arrullos Antioquia, que brinda atención integral y complementos alimentarios a más de 48.000 madres gestantes y niños menores de cinco años. Y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que garantiza la alimentación de más de 327.000 estudiantes durante el calendario escolar.

Por su parte, el proceso de Renta Alimentaria, que entrega pagos mensuales de 255.000 pesos a 5.000 personas entre los 5 y los 59 años con discapacidad y en condición de pobreza extrema. En materia de infraestructura y productividad, la Gobernación destacó que, en alianza con la Fundación Grupo EPM, se ha llevado agua potable a 104 escuelas rurales de 59 municipios.

Con respecto a la Turbina del Crédito Agropecuario ha facilitado más de 15.000 créditos a pequeños y medianos productores. Mientras que las alianzas con bancos de alimentos han permitido recuperar más de 3.400 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano.

Durante octubre, el Mes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional ha incluido encuentros territoriales, actividades educativas y cocinas móviles en municipios como La Unión, Caucasia, Turbo y Santa Fe de Antioquia. En estos espacios, chefs y comunidades han preparado recetas con productos locales e intercambiado conocimientos sobre alimentación.

Para cerrar la programación del mes, la Gobernación anunció el lanzamiento de la cartilla pedagógica Tu tienda, tu Bienestar, en Remedios, y la realización del Encuentro de Arrullos en Medellín. A estas iniciativas se suma el Programa de Alimentación para el Adulto Mayor (PAAM), que actualmente beneficia a más de 1.000 personas mayores en condición de vulnerabilidad.