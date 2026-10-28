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28 oct 2026 Actualizado 16:36

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EN FOTOS: Flávio Bolsonaro llegó a EE. UU. tras salir de Brasil después de perder las elecciones

La Policía Federal brasileña había cancelado un día antes los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, luego de que el senador incumpliera una orden judicial para entregarlos dentro de una investigación por presunta corrupción.

Imagen tomada de AFP (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Imagen tomada de AFP (Crédito: GIORGIO VIERA / AFP)

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Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Video tomado de AFP (Credito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Video tomado de AFP (Credito: RICARDO ARDUENGO / AFP) / RICARDO ARDUENGO

Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Video tomado de AFP (Credito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Video tomado de AFP (Credito: RICARDO ARDUENGO / AFP) / RICARDO ARDUENGO

El senador ultraderechista de 45 años entró al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, en compañía de su esposa y sus dos hijas, según pudo constatar EFE.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Imagen tomada de AFP (Crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

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Las autoridades migratorias argentinas confirmaron este miércoles que el excandidato presidencial hizo escala en Argentina rumbo a Ecuador, desde donde partió a Miami.

Bolsonaro y su familia ingresaron anoche vía terrestre por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones con documentación en regla, y a las 23.30 hora local de ayer, martes (02.30 GMT de este miércoles), abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina en la red social X.

Imagen tomada de AFP (Crédito: RICARDO ARDUENGO / AFP)

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Tomada de AFP (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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Tomada de AFP (Crédito: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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El vuelo privado en el que viajaba la familia Bolsonaro partió del aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigió a Miami.

La Administración de Donald Trump había anunciado el martes que acogería al senador brasileño y a su familia en Estados Unidos, después de que éste abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

JESUS OLARTE / various sources / AFP

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