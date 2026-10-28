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28 oct 2026 Actualizado 21:19

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Medellín

El Ejército destruyó maquinaria con la que extraían $3 mil millones en oro mensuales en Nechí

Según las fuerzas militares, esta actividad era ilegal y generaba recursos para el Clan del Golfo en esa subregión de Antioquia.

Maquinaria de minería ilegal destruida en Nechí - foto Séptima División del Ejército

Maquinaria de minería ilegal destruida en Nechí - foto Séptima División del Ejército

Maquinaria de minería ilegal destruida en Nechí - foto Séptima División del Ejército
Medellín
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Nechí- Antioquia

La Séptima División del Ejército reportó un operativo contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, donde destruyó maquinaria utilizada para extracción de oro, presuntamente ilegal, y cuyo dinero recibía el Clan del Golfo.

Según las autoridades, los uniformados con apoyo de la policía llegaron hasta la vereda La Esperanza, municipio de Nechí. Allí intervinieron doce unidades mineras en las que extraían ocho kilogramos de oro al mes, obteniendo una ganancia de tres mil millones de pesos para la subestructura Uldar Cardona Rueda.

“En el sitio se hallaron 4 dragas tipo buzo, 3 retroexcavadoras, 8 clasificadoras, 6 motobombas y 200 galones de combustible, que tendrían un valor superior a los 1.000 millones de pesos”, reportó el Ejército.

En el lugar también fueron destruidas las retroexcavadoras utilizadas para la misma acción minera que afecta considerablemente el medioambiente.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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