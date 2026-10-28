El Distrito Otaku Horror Fest regresa a Medellín con más de 45 eventos

Medellín

Este jueves 29 de octubre inicia la tercera edición del Distrito Otaku Horror Fest en el Parque Biblioteca Belén. El evento, de entrada libre y abierto a toda la ciudadanía hasta el domingo 1 de noviembre, ofrecerá más de 45 actividades para el encuentro de las comunidades otaku, geek y amantes del terror en Medellín.

La agenda organizada por la Alcaldía de Medellín incluye torneos gamer, concursos y pasarelas de cosplay, karaoke, bandas en vivo, talleres artísticos y contenidos sobre terror japonés. Los auditorios, salas y zonas comunes del parque biblioteca contarán con la participación de artistas, músicos y expertos en videojuegos.

Un espacio para las nuevas generaciones y el talento local

Para la ciudad, el festival demuestra que las bibliotecas públicas dialogan con las expresiones culturales de las nuevas generaciones. Además de ser una experiencia de entretenimiento, la iniciativa visibiliza procesos de aprendizaje autodidacta, creación artística y producción cultural de las comunidades locales.

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Desde 2025 se han realizado dos ediciones de este encuentro, alcanzando una asistencia cercana a los 11.500 participantes. La tercera versión es liderada por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín en alianza con Comfenalco Antioquia y las empresas Tec Tec y Rosse and Wolf.

La programación completa de este festival de la cultura geek y friki se encuentra disponible para consulta en el sitio web www.medellin.gov.co y en las redes sociales de @bibliotecasmed y @cultura.med.