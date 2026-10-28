El Clan del Golfo estaría citando al comercio a negociar las cuotas extorsivas a dos km de Remedios

Remedios- Antioquia

Fuentes del municipio de Remedios han denunciado que el grupo Clan del Golfo tiene dos puntos conocidos públicamente donde permanentemente citan a las comunidades para que entreguen explicaciones o negocien las cuantos extorsivas y puntos de control.

Según la información de las fuentes,uno de esos puntos es el sector conocido como el peaje ubicado a unos dos km del área urbana de Remedios, al parecer, allí son citados quienes deben entregar alguna explicación sobre un hecho o negociar la cantidad económica exigencia (extorsión). Aseguran que, por esta razón es frecuente ver a comerciantes y mineros en este lugar, donde son intimidados para acceder a las presiones. Este lugar es bastante estratégico en la movilidad porque conduce a las veredas Lejanías, Santa Marta y El Puná. Además, porque estaría funcionando como un primer filtro para el control del ingreso a la zona rural.

El otro punto que es catalogado como un puesto de control ilegal permanente estaría ubicado en el pareje conocido como El Osito. Allí desde hace varios meses el mismo grupo realiza requisas a personas, vehículos y revisa los teléfonos celulares de las personas que pasan por allí. Según la denuncia el control y la presencia en el lugar es permanente y ampliamente conocido. Este sitio también es estratégico porque conecta a las veredas de Las delicias, El Popero y Monte Loro.

Según las fuentes, la intención de la denuncia es informar a las autoridades de las intimidaciones de las que son víctimas las personas de manera constante en una zona de amplio dominio del Clan del Golfo.

Sigue el bloqueo de la gasolina

En otra información, las fuentes de Segovia y Remedios continúan manifestando que transcurrido más de un mes de que el Clan del Golfo ordenara el no ingreso de combustible por el corredor Remedios, Segovia y Santa Rosa del Sur, la situación continua empeorando pese a los múltiples llamados de auxilio y la activación de un corredor humanitario debido a que las actividades económicas como la minería en más de cien veredas estan afectadas, además por el desabastecimiento de algunos alimentos y artículos.