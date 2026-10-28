El 77 % de los antioqueños celebrará Halloween y se moverá el comercio local

Medellín

La celebración de Halloween se proyecta como una temporada estratégica para dinamizar la economía y el comercio en Antioquia. Un reciente sondeo de Fenalco Antioquia reveló que el 77 % de los ciudadanos celebrará la fecha, mientras que solo un 23 % no planea sumarse a las festividades.

En cuanto a los hábitos de consumo, la compra de dulces, chocolates y galletas temáticas encabeza la lista de preferencias con un 61,4 %. Le siguen la adquisición de disfraces con el 19,8 % y el maquillaje con el 9,8 %, consolidando un importante impacto comercial en el departamento.

Presupuesto, canales de compra y hábito de última hora

Respecto al presupuesto, el 54 % de los compradores destinará entre $50.000 y $150.000, mientras que un 13 % gastará más de $200.000. Además, el 26,4 % elegirá los centros comerciales como su principal canal de compra, seguidos por supermercados (23,5 %) y tiendas de barrio (20,8 %).

El estudio también señala que el 41 % de los antioqueños dejará sus compras para última hora o los días previos a la celebración. En cuanto a los destinatarios de los

productos, el 33 % comprará para uso personal, el 23,1 % para familiares y el 21,6 % para sus grupos de amigos.

Comercio digital y preparación de los establecimientos

Aunque las tiendas físicas concentran la mayoría de las ventas, las plataformas de comercio electrónico representan el 9 % de las transacciones y las redes sociales alcanzan el 2,5 %. No obstante, un 29 % de los consumidores planifica sus compras con una semana de anticipación.

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Frente a estos resultados, Fenalco Antioquia instó a los establecimientos a garantizar suficiente disponibilidad de productos y ofertas atractivas. La entidad gremial resaltó que la temporada representa una gran oportunidad para impulsar la economía local y el entretenimiento familiar.