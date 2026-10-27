El Perpetuo Socorro se convierte en Área de Revitalización Económica en Medellín

Medellín

El Distrito Creativo del Perpetuo Socorro formalizó la firma de su Área de Revitalización Económica (ARE), una estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín a través de la Agencia APP. La iniciativa busca dinamizar el desarrollo urbano, la cultura y los negocios en una extensión de 67,4 hectáreas, promoviendo un modelo de co-gobernanza público-privada para la transformación del espacio público.

El proyecto integra a actores estratégicos como Comfama, Mattelsa, Sandiego, Almacentro y la Universidad Pontificia Bolivariana. Dentro del plan se priorizaron 41 proyectos de cualificación del espacio público, acompañados de acciones ambientales, de movilidad y de seguridad, con una proyección de gestión de recursos no tributarios por más de $24.000 millones en un periodo de cinco años.

Más información Gastronomía, arte y cultura se toman el Pasaje Cervantes con feria en el Centro de Medellín

Instrumento de gestión y sostenibilidad urbana

Las Áreas de Revitalización Económica (ARE) son herramientas que permiten movilizar recursos públicos y privados para financiar el mantenimiento, la iluminación, el aseo y la infraestructura del entorno urbano. La recaudación se generará mediante el aprovechamiento económico del espacio público, como la realización de eventos, publicidad y la instalación de mesas y sillas.

Con esta firma, la capital antioqueña suma su segunda ARE, acompañando a la que ya opera en el sector de Provenza. Actualmente, el municipio avanza en la implementación de dos zonas adicionales bajo este modelo: Vía Primavera en El Poblado y la Carrera 70 en Laureles Estadio, con el fin de fortalecer el desarrollo empresarial y turístico de la ciudad.