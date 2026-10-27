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27 oct 2026 Actualizado 20:48

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El Perpetuo Socorro se convierte en Área de Revitalización Económica en Medellín

La iniciativa abarca 67,4 hectáreas y busca consolidar al sector como un referente de creatividad, innovación, cultura y desarrollo empresarial mediante una alianza público-privada.

El Perpetuo Socorro se convierte en Área de Revitalización Económica en Medellín

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Santiago Solórzano

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El Distrito Creativo del Perpetuo Socorro formalizó la firma de su Área de Revitalización Económica (ARE), una estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín a través de la Agencia APP. La iniciativa busca dinamizar el desarrollo urbano, la cultura y los negocios en una extensión de 67,4 hectáreas, promoviendo un modelo de co-gobernanza público-privada para la transformación del espacio público.

El proyecto integra a actores estratégicos como Comfama, Mattelsa, Sandiego, Almacentro y la Universidad Pontificia Bolivariana. Dentro del plan se priorizaron 41 proyectos de cualificación del espacio público, acompañados de acciones ambientales, de movilidad y de seguridad, con una proyección de gestión de recursos no tributarios por más de $24.000 millones en un periodo de cinco años.

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Instrumento de gestión y sostenibilidad urbana

Las Áreas de Revitalización Económica (ARE) son herramientas que permiten movilizar recursos públicos y privados para financiar el mantenimiento, la iluminación, el aseo y la infraestructura del entorno urbano. La recaudación se generará mediante el aprovechamiento económico del espacio público, como la realización de eventos, publicidad y la instalación de mesas y sillas.

Con esta firma, la capital antioqueña suma su segunda ARE, acompañando a la que ya opera en el sector de Provenza. Actualmente, el municipio avanza en la implementación de dos zonas adicionales bajo este modelo: Vía Primavera en El Poblado y la Carrera 70 en Laureles Estadio, con el fin de fortalecer el desarrollo empresarial y turístico de la ciudad.

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