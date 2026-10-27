¿Vendió su carro o moto y sigue recibiendo cobros? Gobierno propone recuperar el traspaso a persona

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el Gobierno Nacional propondrá al Congreso restablecer el traspaso a persona indeterminada, una figura que permite actualizar el registro de un vehículo cuando fue vendido, pero el cambio de propietario nunca se formalizó ante las autoridades de tránsito.

La medida busca beneficiar a los ciudadanos que vendieron sus carros o motocicletas y, pese a haberlos entregado, continúan figurando como propietarios en los registros oficiales, situación puede generarles cobros de impuestos y notificaciones de comparendos relacionados con vehículos que ya no tienen en su poder.

¿Qué implica el traspaso a persona indeterminada?

Este mecanismo permite que el vehículo quede registrado a nombre de una persona indeterminada cuando el antiguo propietario demuestra que lo vendió, no formalizó el traspaso y desconoce quién lo tiene actualmente o dónde se encuentra.

De esta manera, se busca actualizar la información del Registro Nacional Automotor y evitar que el vendedor siga apareciendo como propietario de un vehículo que ya entregó.

Sin embargo, este procedimiento no equivale a una autorización para evadir obligaciones ni elimina automáticamente todas las responsabilidades que pudieran existir.



