Tras balance oficial de megaoperativo en Medellín, aumentan capturas y deportan a 98 extranjeros

Medellín

El Distrito de Medellín presentó el balance oficial de un megaoperativo de más de 12 horas que dejó un significativo aumento en las cifras de capturas y allanamientos. La ofensiva contó con más de 1.400 uniformados desplegados en 11 barrios de la ciudad y se enfocó en impactar estructuras dedicadas al homicidio, hurto, extorsión y microtráfico.

La fuerza pública adelantó 30 diligencias en el Barrio Antioquia como parte de 13 investigaciones estructurales. En total, el operativo dejó 97 capturas (49 en flagrancia y 48 por orden judicial), 102 allanamientos, la incautación de seis armas de fuego y 100 detonadores electrónicos, además de la deportación de más de 90 extranjeros.

Deportaciones masivas y contundente golpe al crimen organizado

Durante las acciones en territorio, Migración Colombia concretó la deportación de 98 ciudadanos venezolanos, de los cuales 11 tenían órdenes de captura vigentes en su país. El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó que quien venga a hacerle daño a la gente será deportado o irá a la cárcel, destacando el respaldo del Gobierno Nacional en la lucha contra la ilegalidad.

Entre los golpes más contundentes destaca el desmantelamiento de “La Roja”, banda dedicada al robo de joyas y relojes de alta gama valorados en más de 1.000 millones de pesos. En la acción cayeron ocho personas y se incautaron oro, dinero y vehículos. La red marcaba a sus víctimas en sectores turísticos como Provenza, el Pueblito Paisa y áreas aeroportuarias.

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Liderazgo institucional y control de los territorios

La ofensiva operacional estuvo liderada de manera conjunta por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Las autoridades también ejecutaron operativos estratégicos en el corregimiento de San Cristóbal para neutralizar actividades narcocriminales.

La Administración Distrital reiteró que la prioridad absoluta es afectar las capacidades logísticas de las bandas criminales y combatir los delitos de mayor impacto. Con estos resultados, las autoridades buscan recuperar la tranquilidad ciudadana y evitar que las organizaciones delictivas impongan el control en las comunas.