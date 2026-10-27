Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 oct 2026 Actualizado 16:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Plan de gobierno de Eisenkot: fin a la anarquía en Cisjordania y una coalición con partidos árabes

Manuel Trajtenberg, miembro fundador del partido Yashar, aseguró que “el país necesita un cambio y volver a la normalidad tras el trauma del 7 de octubre”

Plan de gobierno de Eisenkot: fin a la anarquía en Cisjordania y una coalición con partidos árabes

Plan de gobierno de Eisenkot: fin a la anarquía en Cisjordania y una coalición con partidos árabes

00:00:0010:54
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Manuel Trajtenberg, candidato y miembro fundador del partido Yashar, analizó el panorama político y las expectativas ante las elecciones en Israel, que se celebran este martes 27 de octubre, las primeras elecciones tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Más información

Según Trajtenberg, la sociedad israelí percibe que estas elecciones van mucho más allá de un proceso ordinario: “La sensación es que el país necesita un cambio, necesitamos volver a un tipo de normalidad después de años muy, muy difíciles y, como dije, traumáticos”.

Explicó que estos comicios funcionan como un referéndum sobre Benjamín Netanyahu, quien lleva más de 16 años en el poder.

En su cierre de campaña, Netanyahu acusó a la oposición y al líder opositor Gadi Eisenkot de no ser capaces de acabar con la amenaza iraní. Trajtenberg calificó estas declaraciones como “absurdas”.

“El jefe del partido que yo apoyo, Gadi Eisenkot, fue comandante supremo del ejército... es un héroe; el hijo de él cayó en la guerra peleando en Gaza y tiene todas las credenciales como un patriota de primera índole”, añadió.

Con relación a la jornada electoral, Trajtenberg

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0010:54
Descargar

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado