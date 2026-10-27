El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Plan de gobierno de Eisenkot: fin a la anarquía en Cisjordania y una coalición con partidos árabes

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Manuel Trajtenberg, candidato y miembro fundador del partido Yashar, analizó el panorama político y las expectativas ante las elecciones en Israel, que se celebran este martes 27 de octubre, las primeras elecciones tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según Trajtenberg, la sociedad israelí percibe que estas elecciones van mucho más allá de un proceso ordinario: “La sensación es que el país necesita un cambio, necesitamos volver a un tipo de normalidad después de años muy, muy difíciles y, como dije, traumáticos”.

Explicó que estos comicios funcionan como un referéndum sobre Benjamín Netanyahu, quien lleva más de 16 años en el poder.

En su cierre de campaña, Netanyahu acusó a la oposición y al líder opositor Gadi Eisenkot de no ser capaces de acabar con la amenaza iraní. Trajtenberg calificó estas declaraciones como “absurdas”.

“El jefe del partido que yo apoyo, Gadi Eisenkot, fue comandante supremo del ejército... es un héroe; el hijo de él cayó en la guerra peleando en Gaza y tiene todas las credenciales como un patriota de primera índole”, añadió.

Con relación a la jornada electoral, Trajtenberg

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:54 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: