Movimiento de masa en Bello dejó ocho viviendas afectadas y dos personas lesionadas

Medellín, Antioquia

Un movimiento en masa registrado en la noche del 26 de octubre en el sector La Sonora, del barrio Villas del Sol, en Bello, dejó ocho viviendas afectadas y dos personas lesionadas, según el balance entregado por la Alcaldía municipal.

La emergencia ocurrió en la comuna 6, donde las lluvias provocaron un desprendimiento de tierra que ocasionó daños en varias estructuras y el derribamiento de muros de algunas casas. De acuerdo con la Administración Municipal, dos de las viviendas presentan colapso estructural definitivo. Por su parte, otras seis también fueron incluidas en las recomendaciones de evacuación por el riesgo al que están expuestas.

Dos adultos mayores resultaron lesionados

Entre las personas afectadas se encuentran dos adultos mayores que habitaban una de las viviendas. Uno de ellos recibió atención médica en el lugar de la emergencia, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial y dado de alta en la mañana del martes 27 de octubre.

Organismos de socorro y funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello acudieron al sector para atender la situación y evaluar las condiciones de seguridad de los inmuebles.

Recomiendan evacuación definitiva de ocho viviendas

Tras realizar una evaluación técnica, las autoridades recomendaron la evacuación definitiva de las ocho viviendas afectadas. La medida contempla tanto los dos inmuebles con colapso estructural como otras seis casas ubicadas en zonas de riesgo, debido a su proximidad al movimiento en masa y a su localización en el retiro de una quebrada.

Como parte de la atención a la emergencia, las autoridades han caracterizado a 16 personas que reciben ayudas humanitarias. De acuerdo a los hechos, la Alcaldía señaló que la recomendación busca proteger la vida de los habitantes ante las condiciones de riesgo identificadas en el sector.

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La Administración Municipal continúa con las acciones de atención a las familias afectadas y el seguimiento a las condiciones de riesgo en Villas del Sol, mientras se mantienen las recomendaciones de evacuación para los inmuebles comprometidos.