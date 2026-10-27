Medellín será sede de un encuentro latinoamericano sobre economía del cuidado y equidad de género. Foto: Politécnico Gran Colombiano.

Medellín, Antioquia

Medellín será escenario del VI Simposio Internacional de Economía y Género. Un encuentro que reunirá a representantes de Colombia, México y Ecuador para analizar los desafíos de la economía del cuidado y su impacto en la equidad, el empleo y el desarrollo sostenible en América Latina.

El evento, organizado por el Politécnico Grancolombiano en alianza con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador y EAFIT, se realizará el 28 y 29 de octubre de 2026.

Según cifras provisionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta actividad representó el 19,9 % del producto interno bruto (PIB) del país en 2024.

Durante el simposio, expertos y representantes institucionales analizarán cómo reconocer labores de trabajo asumidas por las mujeres. Uno de los temas centrales será el Sistema Departamental de Cuidado de Antioquia, cuyos avances serán presentados por la primera dama del departamento, Susana Ochoa Henao.

La agenda también incluirá el panel El Cuidado en Clave Masculina: Retos para la Política Pública y el Sector Empresarial. Asimismo, se desarrollará el conversatorio Mujeres que cuidan, Liderazgos para la política pública del cuidado, con representantes de entidades nacionales, departamentales, municipales y empresariales.

Cooperación regional y sostenibilidad

La programación incluirá experiencias académicas de México y Ecuador, con el propósito de intercambiar aprendizajes y explorar buenas prácticas en materia de políticas públicas, empleo, equidad y sostenibilidad.

También se abordará la relación entre inversión pública y economía del cuidado mediante la conferencia Presupuesto con Perspectiva de Género. El encuentro contará, además, con un panel sobre cooperativismo y economía solidaria, tres mesas de trabajo dedicadas a las brechas tecnológicas en el mercado laboral, las políticas públicas y la sostenibilidad.

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Para Marisol Salamanca, docente del Politécnico Grancolombiano, discutir sobre economía y género implica reflexionar sobre el modelo de desarrollo que necesita la sociedad y reconocer que la redistribución del cuidado, la igualdad de oportunidades y el acceso al trabajo digno.

Las actividades se llevarán a cabo el 28 de octubre en el auditorio Bienestar del Politécnico Grancolombiano, en Laureles-Estadio, y el 29 de octubre en la Universidad EAFIT, en El Poblado.