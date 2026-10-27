Medellín ya suma más de 23.000 huecos intervenidos y avanza en la recuperación de su malla vial. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín continúa con las labores de mantenimiento y recuperación de la malla vial de la ciudad. Según el balance entregado por la Administración Distrital, ya se han intervenido más de 23.000 baches durante la actual administración, mientras que el contrato vigente registra un avance del 30 %.

Más información Operativo en Medellín y Antioquia deja 135 capturas y un abatido de las disidencias

Las obras buscan mejorar las condiciones de circulación y seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, mediante trabajos de bacheo y repavimentación en diferentes sectores de la capital antioqueña.

Entre los corredores intervenidos se encuentran la avenida Guayabal, en el tramo comprendido entre el límite con Itagüí y la calle 12 Sur; la avenida Regional, entre el puente de Guayaquil y el puente de la calle 33; y la loma de Los Balsos, entre la calle 10 y Las Palmas.

De acuerdo con el reporte oficial, estos trabajos suman cinco kilómetros de vías repavimentadas. Además, durante el desarrollo del contrato se han atendido más de 2.000 huecos adicionales.

Mezclas asfálticas en frío: una nueva alternativa

Uno de los aspectos destacados del contrato es la incorporación, por primera vez en estas intervenciones, de mezclas asfálticas en frío para reparar los daños de la calzada.

Este material se aplica a temperatura ambiente, lo que permite reducir las emisiones generadas durante su instalación y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores, al evitar la manipulación de mezclas a altas temperaturas.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, destacó la importancia de continuar recuperando corredores estratégicos e incorporar alternativas que contribuyan a mejorar la seguridad vial y la eficiencia de las intervenciones.

El contrato también incorpora prácticas de economía circular para aprovechar los materiales provenientes de las obras. Según las cifras entregadas por la Alcaldía, se han reutilizado más de 800 metros cúbicos de material fresado y aprovechado más de 5.000 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición.

Con un avance contractual del 30 %, el programa de mantenimiento vial continúa con trabajos orientados a reparar baches, recuperar tramos deteriorados y mejorar las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.