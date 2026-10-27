Gastronomía, arte y cultura se toman el Pasaje Cervantes con feria en el Centro de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

El Centro de Medellín tendrá una nueva cita con la gastronomía y la cultura. Este viernes 30 de octubre, el Pasaje Cervantes será escenario de una feria gastronómica que reunirá a nueve restaurantes y ofrecerá presentaciones artísticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes.

La actividad se desarrollará desde el mediodía hasta las 7:00 p. m. y busca promover los negocios locales, dinamizar la actividad comercial y fortalecer la recuperación de este corredor del Centro de la ciudad. La iniciativa es liderada por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, en articulación con la Fundación Universitaria Bellas Artes, con el propósito de integrar la gastronomía y las expresiones artísticas como herramientas para impulsar la economía del sector.

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La feria también busca generar nuevas experiencias para los visitantes, visibilizar el talento cultural presente en el territorio y fortalecer los vínculos entre los comerciantes y las instituciones educativas. El evento tendrá lugar en el Pasaje Cervantes, ubicado en la carrera 42A, entre las calles Ayacucho y Pichincha, en el Centro de Medellín.

Este corredor peatonal reúne establecimientos gastronómicos y diferentes actividades comerciales, en una zona cercana a instituciones y espacios culturales de la ciudad. Su ubicación representa una oportunidad para atraer nuevos públicos, ampliar la circulación de visitantes y consolidar una identidad comercial y cultural propia.

Con esta jornada, el Distrito busca promover el trabajo conjunto entre comerciantes, instituciones educativas y actores culturales, al tiempo que impulsa la actividad económica y la apropiación de los espacios urbanos.