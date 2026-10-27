Manuel Villa Mejía renunció formalmente a la Secretaría de Seguridad de Medellín

Medellín

Durante la entrega del balance oficial sobre el megaoperativo contra estructuras criminales en Medellín, liderado por el presidente de la república, Abelardo de la Espriella, se confirmó una noticia inesperada: el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, presentó formalmente su renuncia al cargo, decisión enmarcada en fuertes rumores sobre sus aspiraciones políticas de cara a las próximas elecciones regionales, donde su nombre suena para aspirar a la Alcaldía de Medellín. Durante su intervención, Villa Mejía agradeció el respaldo institucional recibidoy ratificó su compromiso con la ciudadanía, señalando que aunque deja la administración, continuará trabajando por la capital antioqueña desde otros espacios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció públicamente la labor, la disciplina y el carácter del funcionario saliente para enfrentar a las estructuras criminales. Gutiérrez destacó el liderazgo de Villa al frente de la Secretaría durante un ciclo clave para la ciudad, resaltando logros como la consolidación de la Cárcel Metropolitana, el centro de mando C5I y el fortalecimiento tecnológico con el Pentágono Medellín para garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Balance de gestión y resultados en seguridad

La salida de Villa Mejía coincide con la presentación oficial en los últimos días del balance tras 1.000 días de gestión como secretario de seguridad bajo el mandato del alcalde Federico Gutiérrez. En este periodo, el modelo de seguridad enfocado en el trabajo articulado, la inteligencia y la creación de un Centro de Fusión permitió desarticular redes delincuenciales de alto impacto y debilitar cúpulas criminales en la ciudad.

Entre los indicadores más destacados se encuentra el registro de la tasa de homicidios más baja de los últimos 46 años, con una reducción a 827 casos frente a los 1.023 del mandato anterior. Asimismo, se reportaron incrementos históricos en el esclarecimiento de delitos y un récord absoluto de menor criminalidad durante septiembre de 2026, consolidando una tendencia a la baja en la violencia homicida.

Golpes al crimen organizado y reducción del delito

La secretaría de seguridad durante este periodo, también concentró sus esfuerzos en capturar a objetivos de alto valor pertenecientes a estructuras como La Oficina, San Pablo, El Meda y La Terraza. Además, la articulación operativa con la Interpol permitió la captura de 90 personas con circular roja, superando ampliamente las 13 detenciones de periodos anteriores gracias a operativos contra el lavado de activos y redes criminales transnacionales.

En materia de seguridad ciudadana, los delitos de alto impacto disminuyeron de forma drástica: el hurto a personas cayó un 49,8 %, el hurto a residencias se redujo en un 41,2 % y el hurto al comercio bajó un 49,4 %. Paralelamente, se incrementó la incautación de armas de fuego y blancas, así como las capturas por extorsión y explotación sexual de menores (ESCNNA), reflejando una mayor capacidad de respuesta operativa.

Inversión tecnológica y retos futuros

Para sostener estos indicadores, la Alcaldía de Medellín destinó inversiones por 1,46 billones de pesos en infraestructura y tecnología de seguridad. La estrategia contempló la entrega de 783 nuevos vehículos para la Fuerza Pública, la instalación de 308 cámaras PTZ y 107 sistemas LPR de reconocimiento de placas, herramientas clave para el monitoreo urbano en tiempo real y la prevención del delito.

Finalmente, el secretario saliente deja su cargo con proyectos estratégicos para la seguridad en marcha, como el avance del 41 % en la Cárcel Metropolitana, el nuevo centro de mando C5I y la adecuación del Búnker de la Fiscalía. Con estos cimientos, la Secretaría de Seguridad afronta el cierre de su ciclo con retos cumplidos en materia de capturas y desarticulación de bandas, dejando una estructura tecnológica robusta para el futuro de la ciudad