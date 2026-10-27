Greeicy sorprendió en el ‘Candela World Tour’ con un clásico venezolano: ¿cuál cantó?

Greeicy protagonizó un momento especial durante su presentación en Caracas, Venezuela, como parte de su gira Candela World Tour. La artista colombiana compartió escenario con el público para interpretar “Egoísmo”, una canción que le trae recuerdos de su adolescencia y que forma parte del repertorio musical venezolano.

La cantante habló de lo que significó vivir este momento junto a sus seguidores y aseguró que escuchar a tantas personas cantar esas palabras fue una experiencia difícil de explicar. Para ella, reencontrarse con esta canción en un escenario y compartirla con el público tuvo un significado que va más allá de la presentación musical.

“Esta canción me recuerda mi adolescencia. Y haberla cantado juntos anoche en C A R A C A S fue inexplicable”, escribió Greeicy en sus redes sociales.

El mensaje de agradecimiento de Greeicy a Venezuela

Después del concierto, la intérprete también aprovechó para agradecer el recibimiento y el cariño que ha encontrado en Venezuela. En su mensaje, manifestó su intención de seguir regresando al país para encontrarse con sus seguidores y compartir con ellos a través de su música.

“Venezuela, los amo y no tengo nada más hermoso para agradecerles el cariño que me han dado, que regresar, SIEMPRE, pa mirarlos a los ojos y con mi música dejarles mi amor y sentimiento”, expresó la cantante.

Sus palabras estuvieron acompañadas de una reflexión sobre los lazos que conectan a los dos países. Greeicy destacó que, más allá de las fronteras, existen elementos culturales que permiten a colombianos y venezolanos reconocerse y compartir experiencias.

“Qué lindo que tengamos tantas cosas que nos unen y nos hacen hermanos, como esta música tan maravillosa”, agregó.

‘Candela World Tour’, una gira para encontrarse con sus seguidores

La presentación en Caracas hizo parte de la gira Candela World Tour, con la que Greeicy lleva su música a diferentes escenarios. En medio de este recorrido, la artista también ha compartido con sus seguidores momentos personales y recuerdos que conectan su historia con las canciones que interpreta.

La interpretación de “Egoísmo” se convirtió así en uno de los momentos destacados de su paso por Venezuela, al unir una experiencia personal de la cantante con una canción reconocida por el público del país.

Con su mensaje, Greeicy resaltó la importancia de esos encuentros en vivo y agradeció a quienes la acompañan en su camino musical, especialmente a sus seguidores venezolanos, con quienes espera seguir compartiendo nuevas presentaciones.