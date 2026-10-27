El Festival de las Aves 2026 llega a Medellín con agenda académica, salidas de campo y muralismo

Medellín

Medellín vivirá una nueva edición del Festival de las Aves 2026 del 28 al 31 de octubre, un evento que reúne avistamiento de especies, ciencia ciudadana y muestras artísticas. Organizado por la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO) junto a la Alcaldía de Medellín, el Parque de la Conservación y la Corporación ARVI, la iniciativa busca promover la protección de los ecosistemas locales y potenciar el turismo de observación.

Las jornadas contarán con pajariadas urbanas en los cerros tutelares El Volador y Nutibara, además de salidas de campo en las reservas naturales San Miguel y Volcana Miserenga. La programación incluye una jornada académica el jueves 29 de octubre con especialistas en conservación, orientada a enseñar a la ciudadanía a reconocer y cuidar tanto las aves residentes como las especies migratorias que cruzan el territorio.

Arte urbano y cultura en la agenda ambiental

La expresión artística complementará la experiencia de conservación en el espacio público. Hasta el 30 de noviembre, el Pasaje Junín albergará una exposición fotográfica bajo la estrategia Museo a la Calle. Asimismo, en el cerro El Picacho se plasmará un mural temático elaborado por artistas locales para sensibilizar a la comunidad sobre la riqueza natural de la capital antioqueña.

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Desde la Secretaría de Medio Ambiente y la SAO invitaron a la ciudadanía y a las familias a sumarse a estas actividades gratuitas. Quienes deseen participar en los recorridos, conferencias y talleres pueden consultar los horarios e inscripciones en la programación oficial del festival disponible en el enlace habilitado por los organizadores: https://surl.li/rliynw.