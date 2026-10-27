Conato de incendio en bus de TransCaribe no dejó personas lesionadas

Pasadas las 9:00 a.m. del martes 27 de octubre, en la estación Las Delicias, se presentó una situación de emergencia con un vehículo del sistema. Por fortuna, ningún operador ni usuario resultó afectado por esta situación.

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El vehículo TC11040, adscrito a la empresa concesionaria de la operación Sotramac, presentó un sobrecalentamiento en una de sus llantas, acompañado de un fuerte olor a quemado.

Ante esta situación, el operador detuvo el vehículo en la estación Las Delicias y procedió a evacuar a los usuarios, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos.

Posteriormente, el conato de incendio que inició en la llanta sobrecalentada comenzó a extenderse a otros sectores del vehículo, por lo que inicialmente, varios operadores intentaron controlar las llamas utilizando extintores, hasta que el Cuerpo de Bomberos asumió la atención de la emergencia, controlándola.

“Ya iniciamos las investigaciones internas para establecer las causas y las circunstancias de lo sucedido, y solicitamos información al respecto a la empresa concesionaria. Resaltamos que, gracias a la acción oportuna del operador siguiendo los protocolos establecidos para estas situaciones, afortunadamente ninguna persona resultó afectada”, expresó Ercilia Barios Flórez, gerente de TransCaribe.