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Así puede descargar el documental ‘El juego de la vida’ y sumarse a la campaña Vamos pa’Lante

Durante 14 años, el periodista y documentalista Andrés Ruiz Zuluaga siguió a cinco familias contando sus historias de vida y mostrando cómo las decisiones cambian el rumbo a las personas, a medida que enfrentan obstáculos y la falta de oportunidades que persiste en muchos territorios de Colombia.

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Uno de los hallazgos de esta investigación convertida en largometraje es la importancia de la educación para el mejoramiento de la calidad de vida. Por ello, a través de ‘El juego de la vida’, la Universidad de los Andes y Séptima Films decidieron sumarse a la campaña ‘Vamos pa’lante 2026′, como contó Ruiz en 6AM W.

¿Cómo sumarse a Vamos Pa’lante a través de ‘El juego de la vida’?

Andrés Ruiz contó en 6AM W de Caracol Radio que, tras finalizar la producción del documental ‘El juego de la vida’, consideró, junto a las familias participantes, que lo mejor era destinar los fondos recogidos para una causa noble, la cual decidieron sería la campaña Vamos pa’lante 2026.

En ese orden de ideas, para donar a la campaña que apoya a los estudiantes universitarios en Colombia y ver el documental ganador de dos premios Macondo, puede:

Ingresar al sitio eljuegodelavida.uniandes.edu.co Inicie sesión o regístrese en la página. Una vez iniciada la sesión, podrá hacer su donación a Vamos pa’lante 2026 desde $9.900 y tener acceso al documental.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

Escuchar la entrevista completa:

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