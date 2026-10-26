Zonas en condición de riesgo en Medellín aumentan de 610 a 1.610 hectáreas tras estudio para el POT
La propuesta busca actualizar la cartografía de riesgos para tomar decisiones técnicas precisas y orientar la ocupación segura del suelo.
Medellín
La Alcaldía de Medellín propuso una revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para actualizar las normas y los mapas de amenaza y riesgo, orientando la ocupación segura del territorio.
La iniciativa incorpora estudios básicos de la Universidad EAFIT, los cuales evalúan y zonifican la susceptibilidad a movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales con base en información técnica detallada.
Variaciones en las zonas de amenaza y riesgo
Los resultados muestran cambios significativos; por ejemplo, las áreas con condición de riesgo aumentan de 610 a 1.610 hectáreas, permitiendo priorizar sectores urbanos y rurales con edificaciones e infraestructura expuesta.
Asimismo, de 86 polígonos definidos en 2014 como alto riesgo no mitigable, 40 pasan a condición de riesgo para estudios detallados, 28 se mantienen y 16 quedan fuera de estas categorías.
Más información
Articulación y gestión territorial
Esta actualización técnica facilita la toma de decisiones precisas por parte de la administración municipal para proteger la vida y definir medidas de intervención efectivas frente a amenazas naturales.
De igual forma, se articula con los Planes de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y programas de reasentamiento, permitiendo desarrollar obras de mitigación y mejorar las condiciones del entorno.