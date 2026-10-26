Zonas en condición de riesgo en Medellín aumentan de 610 a 1.610 hectáreas tras estudio para el POT

Medellín

La Alcaldía de Medellín propuso una revisión excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para actualizar las normas y los mapas de amenaza y riesgo, orientando la ocupación segura del territorio.

La iniciativa incorpora estudios básicos de la Universidad EAFIT, los cuales evalúan y zonifican la susceptibilidad a movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales con base en información técnica detallada.

Variaciones en las zonas de amenaza y riesgo

Los resultados muestran cambios significativos; por ejemplo, las áreas con condición de riesgo aumentan de 610 a 1.610 hectáreas, permitiendo priorizar sectores urbanos y rurales con edificaciones e infraestructura expuesta.

Asimismo, de 86 polígonos definidos en 2014 como alto riesgo no mitigable, 40 pasan a condición de riesgo para estudios detallados, 28 se mantienen y 16 quedan fuera de estas categorías.

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Articulación y gestión territorial

Esta actualización técnica facilita la toma de decisiones precisas por parte de la administración municipal para proteger la vida y definir medidas de intervención efectivas frente a amenazas naturales.

De igual forma, se articula con los Planes de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y programas de reasentamiento, permitiendo desarrollar obras de mitigación y mejorar las condiciones del entorno.