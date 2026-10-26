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26 oct 2026 Actualizado 19:11

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Investigan muerte de funcionario en El Dorado: habría caído de la torre de control

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que fue encontrado hasta las 9 de la mañana.

Torre de control del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Imagen vía Getty Images

Torre de control del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Imagen vía Getty Images / Boarding1Now

Torre de control del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Imagen vía Getty Images
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Fuentes confirmaron a Caracol Radio que un funcionario de la Aeronática Civil habría sufrido un accidente hacia las 3:00 de la madrugada de este lunes 26 de octubre en la torre de control del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

El funcionario sería del áerea de metereología y habría caído desde el octavo piso de la torre, que en su totalidad tiene una altura de 89 metros hasta su punto máximo.

El cuerpo habría sido encontrado hacia las 9:00 de la mañana, pese a que los hechos ocurriron en la madrugada.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para establecer qué ocurrió y determinar si se trató de un accidente o de un posible suicidio.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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