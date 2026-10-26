Más de 5.600 niños en Antioquia aprenden sobre la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Más de 5.600 niñas y niños de Antioquia han participado en los Laboratorios del Cuidado, una iniciativa pedagógica que busca promover la igualdad de género y enseñar que las responsabilidades del hogar deben ser compartidas entre hombres y mujeres.

La estrategia es liderada por la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres, con el acompañamiento de la primera dama del departamento, Susana Ochoa Henao, y en convenio con la Fundación Bien Humano.

Actualmente, el programa cuenta con 13 laboratorios instalados en instituciones educativas de igual número de municipios, donde estudiantes y docentes participan en experiencias prácticas para comprender la importancia de la distribución equitativa de las tareas domésticas.

“Transformar los roles de género desde la infancia es una apuesta por el futuro de nuestras familias”, señaló Susana Ochoa Henao, primera dama de Antioquia, al destacar la importancia de formar nuevas generaciones con una visión más equitativa del cuidado.

13 municipios cuentan con Laboratorios del Cuidado

En 2025 se instalaron seis laboratorios en La Unión, Támesis, Carepa, Maceo, Dabeiba y Turbo. Durante 2026, la estrategia se extendió a San Rafael, Chigorodó, Amalfi, Cáceres, Liborina, Salgar y Campamento.

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Además de los 5.690 niñas y niños que han participado en las jornadas pedagógicas, cerca de 270 docentes reciben formación para incorporar el enfoque del cuidado en los entornos escolares y fortalecer las prácticas de corresponsabilidad.

La iniciativa contempla tres componentes: asistencia técnica a docentes, transferencia técnica y metodológica, y movilización institucional con niñas, niños y adolescentes. La formación también aborda las llamadas 3R del cuidado: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, labores que históricamente han recaído en mayor proporción sobre las mujeres.

Con esta estrategia, la Gobernación de Antioquia busca que las instituciones educativas se conviertan en escenarios de transformación cultural, donde desde edades tempranas se promuevan relaciones más equitativas y una distribución justa de las responsabilidades familiares.