Destruyen seis toneladas de marihuana incautadas en operativos en el Valle de Aburrá

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional realizaron la destrucción controlada de seis toneladas de marihuana. El cargamento fue incautado en dos contundentes operativos contra el narcotráfico desarrollados en la comuna 16-Belén y en el municipio de Copacabana.

El procedimiento se llevó a cabo durante cuatro días en hornos industriales ubicados en Itagüí. Todo el proceso contó con la autorización y supervisión directa de la Fiscalía General de la Nación para garantizar su legalidad.

Garantías ambientales y golpe al crimen

Para evitar riesgos, la quema se realizó en instalaciones con control de emisiones, diseñadas para prevenir afectaciones a la salud pública y al medioambiente. La intervención cumplió rigurosamente con todos los protocolos legales y judiciales.

Estas incautaciones permitieron afectar de manera directa las rentas ilícitas que financian a las estructuras criminales de la región. El operativo representa un importante avance en la lucha contra el microtráfico local.

Resultados históricos en la región

En lo corrido del año, las autoridades han logrado la incautación de más de nueve toneladas de estupefacientes en la subregión. Estos esfuerzos buscan desarticular las redes económicas del crimen organizado.

Asimismo, se han registrado más de 5.400 capturas en el Valle de Aburrá por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consolidando un balance positivo en materia de seguridad ciudadana.