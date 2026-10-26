Hernando Alzate reúne pintura y poesía en “Destino Final”: llegará a Museo Naval de Cartagena

Tras cuarenta años de una sólida trayectoria internacional, el destacado artista plástico colombiano Hernando Alzate, regresa a su país con el lanzamiento oficial de su más reciente exposición individual titulada “Destino Final”.

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La muestra representa la cúspide de su evolución artística: un viaje épico a través de la forma y el tiempo que transita desde el rigor del realismo contemporáneo y la vibración liberadora del Pop Art en Estados Unidos, hasta la profunda serenidad filosófica de su etapa actual.

Autodefinido como un creador de espíritu renacentista que explora la condición humana a través del realismo, el objeto y la palabra, Alzate regresa al caballete y a las técnicas de los grandes maestros con una propuesta que rompe las fronteras tradicionales del arte.

La colección está compuesta por cerca de 30 obras originales que cobran vida sobre lienzos, maderas y metales oxidados, y en detalladas esculturas donde cada barco encallado posee un significado particular, único y conceptual.

En esta serie, contemplar un barco encallado no es presenciar un final, sino el reposo de una gran travesía. Cada navío funciona como un símil de la vida humana; son estructuras que alguna vez desafiaron arduas travesías y tormentas, y que ahora descansan en algún lugar, exhibiendo las cicatrices del tiempo con una belleza serena y conmovedora. Para completar este diálogo, cada pintura está hermanada con textos literarios de su propia autoría.

Al ser consultado sobre la relación entre sus pinturas y sus escritos, el maestro Alzate explica: «Los textos son prosa poética. No busco el poema formal en verso, sino la libertad de la prosa para narrar la última travesía de estas embarcaciones. Sin embargo, es una prosa habitada por el ritmo, la metáfora y la densidad lírica del poema. Mis cuadros capturan el instante estático del metal abandonado, mientras que la prosa poética les devuelve la voz, la biografía y los fantasmas humanos que alguna vez los habitaron».

Esta simbiosis busca guiar al espectador hacia una inmersión emocional profunda. “Mi obra es el testimonio de un viaje épico a través de la forma y el tiempo. El arte es un lenguaje vivo que debe mutar para seguir siendo honesto. Pasar del rigor del realismo al juego del Pop Art, y finalmente a la profundidad de Destino Final”, es el sello de un artista que nunca ha dejado de buscar la verdad.

La exposición estará abierta al público desde el 5 de Noviembre en el Museo Naval de Cartagena.