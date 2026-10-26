Fuertes lluvias generan emergencia en la Institución Etnoeducativa de Pontezuela

En atención inmediata a la emergencia ocasionada por las lluvias de la madrugada de este lunes en la Institución Etnoeducativa de Pontezuela, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, emitió la directriz a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) de avanzar en la recuperación de los espacios afectados. Este caso, que corresponde a circunstancias distintas a las ocurridas el pasado sábado, requirió del uso de maquinaria amarilla y motobombas para la evacuación del agua.

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Las precipitaciones provocaron inundaciones en las aulas y afectaciones en diferentes áreas del plantel educativo, por lo que se desplegaron equipos operativos para adelantar las labores de drenaje y limpieza.

La directora de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Gabriela Tinoco, hizo presencia en la institución para acompañar la atención de la emergencia y hacer seguimiento a las acciones necesarias frente a las afectaciones registradas.

En el lugar, maquinaria amarilla trabaja en el arreglo de los desagües ubicados en los alrededores del colegio, con el propósito de facilitar la evacuación de las aguas. A estas labores se suman motobombas para extraer el agua acumulada y cuadrillas encargadas de retirar el lodo y limpiar las aulas y otros espacios afectados.

La intervención está enfocada en atender las consecuencias de las lluvias y avanzar en la recuperación de las instalaciones, priorizando las condiciones de la comunidad educativa de Pontezuela.

Avanzan intervenciones en canales y asistencia humanitaria, tras lluvias del sábado

En paralelo y de manera ininterrumpida desde el pasado sábado, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) continúa avanzando de manera simultánea en las intervenciones de canales en distintos sectores de Cartagena, con avances significativos en las labores para facilitar el flujo de las aguas y reducir el riesgo de inundaciones.

De igual manera, la entidad brinda asistencia a las familias afectadas por las lluvias luego de que regresaran a sus casas, una vez bajaron los niveles del agua gracias a los trabajos de limpieza de canales.

Alrededor de 70 ayudas humanitarias, que incluyen kits de aseo, alimentos y colchonetas, han sido entregadas en el cabildo Caizén y en Membrillal. Las jornadas también llegaron a dos sectores de Nelson Mandela.

La OAGRD mantiene su trabajo en campo, combinando acciones para mitigar riesgos con la atención a las comunidades que han sufrido afectaciones por las lluvias.