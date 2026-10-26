Corantioquia renueva sus certificaciones internacionales de calidad y gestión ambiental

Medellín, Antioquia

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) renovó sus certificaciones internacionales NTC-ISO 9001:2015, correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad, y NTC-ISO 14001:2015, relacionada con el Sistema de Gestión Ambiental. Tras culminar satisfactoriamente la auditoría realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

De acuerdo con la Corporación, estas certificaciones respaldan sus procedimientos administrativos y operativos, así como la prestación de servicios a los ciudadanos. La directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, destacó: “La renovación es un voto de confianza orientada siempre a la conservación ambiental integral en nuestros 80 municipios”.

Entre las dependencias evaluadas se encuentran las oficinas territoriales Cartama, en Jericó; Citará, en Andes; Hevéxicos, en Santa Fe de Antioquia, entre otras. También hacen parte del alcance de las certificaciones el Hogar de Paso, el Centro de Conservación de la Biodiversidad (CCB). Esta cobertura permite que los estándares de gestión se apliquen en diferentes áreas de trabajo de la Corporación.

Respaldo a la gestión y los proyectos ambientales

Corantioquia señaló que mantener estas certificaciones fortalece la confianza de las entidades cofinanciadoras de proyectos locales, nacionales e internacionales, al ofrecer respaldo a sus procesos institucionales y a los servicios que presta en su jurisdicción.

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La renovación también representa la continuidad de un modelo de gestión orientado a responder a las necesidades de las comunidades y a las dinámicas ambientales del territorio, mediante la evaluación permanente de sus procedimientos.

Con este resultado, la Corporación reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo, la calidad del servicio público ambiental y la conservación de los recursos naturales en los 80 municipios bajo su competencia en Antioquia.